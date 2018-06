Unbekannte beschmierten Meistersingerhalle – Zeugen gesucht

NÜRNBERG (pm/nf) - Unbekannte Täter beschmierten im Laufe der vergangenen Nacht (6./7. Juni 2018) Außenwände der Nürnberger Meistersingerhalle am Luitpoldhain. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Im Zeitraum zwischen Mitternacht und 02:00 Uhr morgens bewarfen die Täter die Außenwand zur Schultheißallee mit Farbbeuteln und beschmierten eine Scheibe mit politischen Parolen. Außerdem brachten sie das so genannte ,,Anarchiezeichen" (A im Kreis) an.



Ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro wird vermutet. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.