Update 2: Schwer verletzte Frauen nach Angriffen in St. Johannis

Nürnberg : Überfall |

Update 2, Presskonferenz Polizeipräsidium Mittelfranken, 14. Dezember 2018, 13 Uhr:



• Momentan wird fieberhaft in der Soko Johannis mit über 40 Beamten um weitere Ermittlungsergebnisse gerungen.



• Ein noch unbekannter Mann, auf den die Personenbeschreibung passte, flüchtete beim Anblick einer Polizeistreife in ein Anwesen nahe des Palmplatzes. Polizeibeamte verfolgten ihn und sperrten das Gebäude großräumig ab. Nachdem in einer Wohnung Licht brannte und der mutmaßlich anwesende Bewohner auf mehrfache Aufforderung der Polizei nicht öffnete, entschloss man sich, die Tür zu öffnen. Die Räume waren leer. Zuvor wurden Kellerräume und Dachboden sowie angrenzende Garagen des Hauses durchsucht.



• Auch die Täterbeschreibung ließe sich nicht konkretisieren, da zwei der verletzten Frauen immer noch nicht vernehmungsfähig sind. Ob die Tatwaffe ein Messer war, stehe ebenfalls nicht eindeutig fest – die Kriminalpolizei bezeichnet es als ,,unbekanntes Stichwerkzeug" und will aus ermittlungstechnischen Gründen auch keine weiteren Auskünfte geben.



• Warum wurde die Bevölkerung nicht früher vor dem flüchtigen Täter gewarnt? Es seien enorme Polizeikräfte im Einsatz gewesen, so die Antwort. Man konzentrierte sich bei der Täterermittlung auf Johannis, Gaststätten, Busse etc. und den öffentlichen Raum. Am Anfang (das erste Opfer informierte sehr schnell die Polizei) sei auch eine Beziehungstat nicht auszuschließen gewesen. Nach den folgenden Taten allerdings, könne man die Vorkommnisse nun primär als Serie betrachten.



• Die Staatsanwaltschaft ordnete die Gewalttaten als versuchter Mord mit Heimtücke ein.



• Wie es scheint, erfolgten die Angriffe mit Stichen in die Oberkörper der Frauen, unvermittelt und ohne Vorwarnung. Es sei kein offensichtliches Motiv zu erkennen. Soweit bekannt, wurden die Frauen nicht ausgeraubt. Die Opfer waren zum Tatzeitpunkt allein unterwegs.



• Polizeiliche, öffentliche Kameras gibt es in Johannis nicht. Das schließe aber private Überwachungskameras nicht aus. In erster Linie gehe es jetzt um akribische Ermittlungsarbeit. Dabei hofft die Soko Johannis auf Mithilfe der Bevölkerung.



• Appell der Polizei: Besonders im Bereich Johannis bei verdächtigen Beobachtungen niedrigschwellig die Polizei informieren und den Notruf 110 nutzen. Die Polizei werde noch für Tage erhöhte Präsenz (auch in Zivil) im Stadtviertel zeigen.



• Wichtig: Die Rufnummer des Hinweistelefones lautet 0800 1999 200.



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



Update:

Nach Auskunft der behandelnden Ärzte verliefen die Behandlungen der drei Geschädigten erfolgreich. Es bestehe derzeit keine Lebensgefahr mehr.



Die Nürnberger Polizei zeigt aktuell im Stadtteil St.-Johannis verstärkte Präsenz mit uniformierten Kräften. Zudem sind auch Zivilbeamte unterwegs. Weiterhin werden auch im Laufe des Tages Anwohnerbefragungen durchgeführt.



Die Fahndung nach dem noch unbekannten Täter läuft auf Hochtouren. Weitergehende Suchmaßnahmen gehen mit der polizeilichen Fahndung einher. Die Mordkommission der Kripo Nürnberg arbeitet seit Mitternacht mit Hochdruck an den Ereignissen. Es wurde eine Sonderkommission eingerichtet.



Bei verdächtigen Wahrnehmungen Notruf 110 wählen. Bitte vorsichtig sein, der Täter könnte weiterhin mit einem Messer bewaffnet sein.



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

MarktSpiegel informiert, sobald neue Erkenntnisse vorliegen



NÜRNBERG (ots/nf) - Gestern Abend (Donnerstag, 13.12.2018) kam es in St. Johannis zu drei Angriffen auf Frauen durch einen oder mehrere Unbekannte. Die Nürnberger Mordkommission hat noch am Abend die Ermittlungen übernommen. Polizeihunde und Polizeihubschrauber waren im Einsatz.

Nach aktuellem Kenntnisstand ereignete sich der erste Vorfall gegen 19.20 Uhr im Kirchenweg. Eine 56-jährige Frau war zu Fuß im Kirchenweg in Richtung Johannisstraße unterwegs, als sie plötzlich von einem Unbekannten, der ihr entgegen kam, in den Oberkörper gestochen wurde. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Friedrich-Ebert-Platz. Die schwer verletzte Frau musste nach notärztlicher Erstversorgung in einem Klinikum notoperiert werden. Die Polizei leitete sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein.Gegen 22.45 Uhr wurde eine zweite Frau in der Arndtstraße Opfer eines unbekannten Täters. Der Mann stach völlig unvermittelt auf die 26-Jährige, die sich auf dem Heimweg befand, ein. Kurz darauf griff ein Unbekannter eine 34-Jährige an und stach auf sie ein. Sie war in der Campestraße auf dem Heimweg unterwegs.Die Frauen erlitten durch die Stiche lebensgefährliche Verletzungen, die im Krankenhaus notoperiert werden mussten. Über den aktuellen Gesundheitszustand der Opfer ist derzeit nichts bekannt.Unmittelbar nach dem Vorfall löste die Polizei erneut umfangreiche Fahndungsmaßnahmen aus. Dabei waren sowohl Diensthundeführer als auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Im Zuge der Fahndung wurden auch mehrere Personen überprüft. Diesbezüglich dauern die Ermittlungen noch an. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich in allen drei Fällen um ein und denselben Täter gehandelt haben könnte.Es liegen unterschiedliche Personenbeschreibungen der Unbekannten vor. Nach diesen sollen sie ca. 25 - 30 Jahre alt und zwischen 175 und 180 cm groß und kräftig gewesen sein. Über die Bekleidung gibt es ebenfalls ungleiche Angaben: orange Jogginghose, schwarze Jacke, blaues Jackett. Über die angewendete Tatwaffe gibt es derzeit keine Erkenntnisse.Die Mordkommission der Kripo Nürnberg hat die Ermittlungen übernommen. Der Erkennungsdienst übernahm an allen Tatorten die Spurensicherung.Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer0911 2112 - 3333.