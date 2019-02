Update 7: Fund einer Fliegerbombe im Stadtteil Höfen – Clubspiel findet voraussichtlich statt

Update 7, 18.47 Uhr



Evakuierung abgeschlossen – Team um Sprengmeister Weiß bereitet sich vor



Die Evakuierung der rund 2.500 auf Nürnberger Stadtgebiet betroffenen Personen sowie der auf Fürther Stadtgebiet betroffenen Menschen ist seit 18.35 Uhr abgeschlossen. Das Bürgertelefon mit der Rufnummer 09 11 / 6 43 75-8 88 wurde bis 17.30 Uhr 370 Mal angerufen. Es bleibt weiterhin besetzt. In der Betreuungsstelle in der Gebersdorfer Schule halten sich derzeit rund 70 Personen auf. Nicht gehfähige Bürgerinnen und Bürger wurden von Rettungsdiensten dorthin gebracht.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Update 6, 17.04 Uhr

Die Evakuierung läuft bislang reibungslos. VAG-Busse transportieren Personen in die Sammelstelle in der Grundschule Gebersdorfer Straße, die Platz für 200 Menschen bietet. Weitere 150 Personen kann ein benachbartes Gemeindezentrum aufnehmen.



Sobald die Evakuierung abgeschlossen ist, werden Sprengmeister Michael Weiß und sein Kollege Christian Scheibinger mit der Entschärfung der Fliegerbombe beginnen.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Update 5, 16.21 Uhr



Die Evakuierung läuft planmäßig. Aktuell sind rund 170 Kräfte der Feuerwehr (Berufs- und Freiwillige Feuerwehr) und des Technischen Hilfswerks sowie 100 Kräfte der Rettungsdienste und 330 Polizisten im Einsatz.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Update 4, 15.53 Uhr



Die aufgefundene Fliegerbombe muss mit einem Wasserschneider entschärft werden. Die Entschärfung der Bombe ist für 17 Uhr geplant +++ Auch die Radwege am Kanal sind analog zur Südwesttangente gesperrt.



FÜRTH - Für die von der Evakuierung betroffenen rund 2000 Bürgerinnen und Bürger wurden drei Turnhallen eingerichtet: Turnhalle Hardenberg- Gymnasium und Turnhalle in der Hans-Böckler-Schule; sollten die beiden belegt sein, steht auch die Turnhalle an der Kiderlinschule zur Verfügung. Die Evakuierung läuft derzeit.



Sonderbusse pendeln zum einen zwischen Europaallee und Hans-Bornkessel-Straße, um die betroffenen Anwohner in die Turnhalle Hardenberg zu fahren (Zustieg an den regulären Bushaltestellen oder auf Zuruf) und zum anderen zwischen der Jakob-Wassermann- Straße und der Gerhart-Hauptmann-Straße, hier werden die

Anwohner in die Turnhalle der Hans-Böckler-Schule gefahren. Für Verpflegung ist jeweils gesorgt.

Aus der Schön-Klinik mussten 69 Patientinnen und Patienten evakuiert werden – die meisten von ihnen waren gehfähig. 25 Liegendtransporte wurden in den umgehenden Krankenhäusern untergebracht.



Die Südwesttangente ist komplett gesperrt zwischen den Anschlussstellen

Kleinreuth und - auf Fürther Stadtgebiet - Schwabacher Straße. Die Höfener Spange ist in Richtung Südwesttangente gesperrt.



Die Stadt Fürth hat unter der Rufnummer 0911/ 974-3698 ein Bürgertelefon

eingerichtet. Fürther bitte nicht das Nürnberger Bürgertelefon anrufen! Nürnberger Bürgertelefon: 0911 / 6 43 75-8 88



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Update 3, 15.50 Uhr

Evakuierung der Anwohner angelaufen



Die Evakuierung des Gebiets in einem Radius von 1.000 Metern um den Fundort der 250 Kilogramm schweren Fliegerbombe an der Proeslerstraße ist um 15.15 Uhr angelaufen.



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Update 2, 14.33 Uhr

Nürnberger Süden meiden



An der Stadtgrenze zu Fürth sind aktuell die Buslinien 70, 71, 72, 73, 177 und 179 von Einschränkungen betroffen, insbesondere in der Rothenburger Straße und in der Sigmundstraße. Die Verkehrs-Aktiengesellschaft veröffentlicht den jeweils aktuellen Stand unter dem Punkt "Störungen" auf der Seite www.vag.de.



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



Update, 14.19 Uhr:



Luftraum wird gesperrt



Die Evakuierung wird in Nürnberg und Fürth um 15 Uhr beginnen.

Für die von der Evakuierung betroffenen Nürnberger Bürgerinnen und Bürger wurden eine Sammelstelle eingerichtet: Das Schulgebäude Gebersdorfer Straße 175 (Grundschule) wird ab 15 Uhr zur Verfügung stehen. Im Nürnberger Evakuierungsgebiet sind rund 2.500 Personen betroffen. Erfahrungsgemäß nutzen nicht mehr als 10 Prozent eine öffentliche Sammelstelle. Während der Evakuierung wird der Luftraum in 1 000 Meter Höhe kugelförmig gesperrt.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Südwesttangente ist komplett gesperrt zwischen den Anschlussstellen Kleinreuth und (auf Fürther Stadtgebiet) Schwabacher Straße. Die Höfener Spange ist in Richtung Südwesttangente gesperrt +++ Die aufgefundene Fliegerbombe muss mit einem Wasserschneider entschärft werden. Dieses Gerät wird nicht vor 15 Uhr vor Ort eintreffen. 



NÜRNBERG (pm/nf) - Am heutigen Montagvormittag, 18. Februar 2019, um 10.12 Uhr hat eine Sondierungsfirma in der Proeslerstraße im Stadtteil Höfen an der Stadtgrenze zu Fürth einen sprengstoffverdächtigen Gegenstand aufgefunden. Laut Sprengmeister Michael Weiß handelt es sich um eine 250-Kilo-Fligerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg mit chemischem Langzeitzünder. Daher hat die städtische Koordinierungsgruppe die umgehende Evakuierung der angrenzenden Gebiete in einem Radius von 1.000 Metern angeordnet. Die Südwesttangente ist gesperrt. Die Schönklinik ist ebenfalls von der Evakuierung betroffen. Die Stadt Nürnberg richtet derzeit ein Bürgertelefon mit der Rufnummer 09 11 / 6 43 75-8 88 ein.

Die Südwesttangente ist komplett gesperrt zwischen den Anschlussstellen Kleinreuth und – auf Fürther Stadtgebiet – Schwabacher Straße. Die Höfener Spange ist in Richtung Südwesttangente gesperrt.Der innerste Evakuierungsbereich ist bereits geräumt. Die weiteren von der Evakuierung betroffenen Bürgerinnen und Bürger müssen sich darauf einstellen, dass sie ab voraussichtlich 16 Uhr ihre Wohnungen verlassen müssen. Wer die Möglichkeit hat, sich bereits jetzt schon zu Verwandten, Freunden und Bekannten außerhalb des Evakuierungsgebiets zu begeben, wird darum gebeten.Das Bürgertelefon der Stadt Nürnberg ist seit 13.20 Uhr eingerichtet und unter 09 11 / 6 43 75-8 88 erreichbar. Dort können sich die Bürgerinnen und Bürger über die Maßnahmen auf Nürnberger Stadtgebiet informieren.Auskünfte zum Fürther Stadtgebiet sind bei der Stadt Fürth unter der Rufnummer des dortigen Bürgertelefons 09 11 / 9 74 36 98 zu erhalten.Weitere Informationen: www.nuernberg.de