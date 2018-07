Update: Polizeieinsatz am Plärrer sorgte für Verkehrsbehinderungen

Update: Heute Vormittag fahndeten zahlreiche Polizeistreifen nach einem Flüchtigen in der Innenstadt, der nach Aussagen eines Mitteilers eine Waffe dabeigehabt haben soll. Mittlerweile wurden die Fahndungsmaßnahmen zurückgefahren und Verkehrssperren aufgehoben.

Gegen 07.45 Uhr teilte ein Anrufer der Einsatzzentrale mit, dass es im Bereich des Nürnberger Plärrers zu einer Auseinandersetzung gekommen sein soll. Ein danach flüchtiger Mann soll eine Waffe bei sich getragen haben.Mit mehreren Streifen wurden der Plärrer und die Gostenhofer Hauptstraße als angegebene Fluchtrichtung gesperrt und die Fahndung nach dem angeblichen Waffenträger ausgelöst.Nach allen bisherigen Überprüfungen auch der Aussagen des Mitteilers konnten bislang keine Feststellungen getroffen werden.Nach Aufhebung der Verkehrssperrungen am Plärrer gegen 09:45 Uhr lösten sich die Staus zügig auf. Eine weitere Fahndung nach dem Flüchtigen wird im Rahmen des Streifendienstes weitergeführt. Für die Bevölkerung bestand jedoch keinerlei erkennbare Gefährdung.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––NÜRNBERG (pm/nf) - Aktuell kommt es aufgrund eines Polizeieinsatzes zu Verkehrsbehinderungen am Plärrer in Nürnberg. Seit circa 07:45 Uhr fahnden mehrere Polizeieinheiten nach einer Auseinandersetzung in der Ottostraße nach einem Flüchtigen.Aufgrund des Polizeieinsatzes kommt es im Bereich des Plärrers, der Gostenhofer Hauptstraße und der Ottostraße zu Verkehrsbehinderungen.