Ver.di hat für 15. Juni Warnstreiks im Nahverkehr angekündigt

Starke Einschränkungen des öffentlichen Nahverkehrs aufgrund des Streiks am 15. Juni



NÜRNBERG/FÜRTH (pm/nf) - Von der Gewerkschaft Ver.di sind für morgen in Nürnberg und Fürth in der Zeit zwischen 4 und 8 Uhr Warnstreiks im Fahrdienst geplant. Aufgrund der kurzfristigen Ankündigung kann durch die infra leider kein Notfall-Fahrplan eingerichtet werden, weshalb es zu starken Ausfällen und Verspätungen im Bus- und U-Bahnnetz kommen wird.

Die infra fürth verkehr empfiehlt deshalb für die Wege mehr Zeit als gewöhnlich einzuplanen oder, wenn möglich, auf andere Verkehrsmittel umzusteigen. Nach Einschätzung der infra werden sich die Auswirkungen des Streiks in jedem Fall auch nach dem angekündigtenEnde der Streikmaßnahme um 8 Uhr noch bemerkbar machen.Da zwischen 9 und 13 Uhr zudem das Verwaltungspersonal zum Streik aufgerufen wurde und dadurch auch das infra-Kundencenter am Fürther Hauptbahnhof betroffen sein wird, wird auch hier empfohlen, mögliche Angelegenheiten an einem anderen Tag zu erledigen. Grundsätzlich bleiben hier die normalen Öffnungszeiten bestehen, es kann jedoch kurzfristig geschlossen werden.Auch der öffentliche Personennahverkehr der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg wird ab Betriebsbeginn bestreikt. Betroffen sind alle Linien, also die U-Bahn-, Straßenbahn- und Buslinien. Auch wenn der Streik im Fahrdienst von der Gewerkschaft Verdi nur für 4.00 bis 8.00 Uhr angesetzt ist, kommt es sicherlich den Vormittag, fallweise auch den ganzen Tag über zu Auswirkungen auf den Betrieb, da nach Streikende aufwändig alle Fahrer und Fahrzeuge sukzessive wieder zusammen und auf Plan gebracht werden müssen.Erschwerend kommt hinzu, dass im Anschluss an den Fahrdienst ab 9.00 Uhr Werkstätten und Verwaltung aufgerufen sind, die Arbeit für vier Stunden niederzulegen. Nicht betroffen vom Warnstreik sind der Eisenbahnverkehr sowie die Regionalbuslinien, die auch in Nürnberg verkehren. Anlass für den Warnstreik sind die laufenden Tarifverhandlungen zwischen dem Kommunalen Arbeitgeberverband Bayern und den Gewerkschaften zum Tarifvertrag Nahverkehr Bayern (TV-N). Hierzu finden morgen Verhandlungen in Nürnberg statt.Karl-Heinz Pöverlein, VAG-Vorstandsmitglied für Personal- und Sozialfragen und Verhandlungsführer für die kommunalen Arbeitgeber im Nahverkehr, bewertet den Warnstreik wie folgt: „Es ist ärgerlich, dass Verdi am Tag der dritten Verhandlungsrunde zu einem Warnstreik in Nürnberg, Fürth und Erlangen aufgerufen hat. Wir haben ein sehr gutes Angebot in der Höhe des diesjährigen Tarifabschlusses für den öffentlichen Dienst vorgelegt. In der Summe haben wir insgesamt 7,5 Prozent mehr Geld über 30 Monate angeboten. Zusätzlich haben wir unsere Bereitschaft erklärt, über Verbesserungen der Arbeitsbedingungen zu verhandeln. Verdi hat bei den Forderungen jegliches Augenmaß verloren. Die Situation der Kommunen und der kommunalen Verkehrsunternehmen ist finanziell angespannt. Es gibt keine Spielräume über das sehr gute Angebot hinaus.“