,,Vom Globus bis zum MP3" – Neues Buch über Erfindungen in und um Nürnberg!

NÜRNBERG — So viel Nürnberg wie in diesem prächtigen Bildband steckt selten in einem Buch...

,,Hätt’ ich Venedigs Macht und Augsburgs Pracht, Nürnberger Witz und Straßburger G’schütz und Ulmer Geld, so wär ich der Reichste in der Welt.“ In diesem aus dem späten Mittelalter bekannten Spruch bezeichnete man den ,,Nürnberger Witz“ als den Einfallsreichtum der Nürnberger, der zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert legendär wurde. Dieser Erfindungsreichtum war einer der Nährböden für die wirtschaftliche Blüte der Stadt während des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit. Nicht nur die erste Papiermühle nördlich der Alpen ging hier in Betrieb, sondern auch der mechanische Drahtzug wurde in Nürnberg erfunden. Die bekannteste Erfindung ist sicher der älteste erhaltene Erdglobus der Welt.Ein neues Buch widmet sich nun der Fülle der Erfindungen und Entdeckungen, die rund um Nürnberg gemacht wurden – und schlägt den Bogen bis in die Gegenwart: In ,,Vom Globus bis zum MP3“ (Verlag Hans Müller, 29,80 Euro im Buchhandel) stellen die Autoren Bianca Bauer-Stadler, Petra Kluger und Dr. Michael Diefenbacher (,,Nürnbergs Erfolgsmotoren waren Maschinenbau, Elektroindustrie, Spielwaren- und Zweirad-Industrie“), Leiter des Stadtarchivs Nürnberg, Beispiele aus 700 Jahren Erfindergeschichte vor: Vom Behaim-Globus über den Schukostecker, das Tempo-Taschentuch, Textmarker und Bobby-Car bis zum MP3-Format. Bianca Bauer-Stadler: ,,Die Recherche zu dem Buch hatte einen hohen Spaßfaktor, im Gespräch mit den Menschen kamen witzige Geschichten zutage.“Verleger Gunther Oschmann: ,,Wir freuen uns, ein bisschen von dem zurückgeben zu können, was wir in den letzten Jahrzehnten aus der Bürgerschaft empfangen haben.“