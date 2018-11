Wandel in der Lernkultur: Digitale Plattform zur Aus- und Weiterbildung

Durchstarten in eine digitale Welt mit dem eLearningÖV-Netzwerk als Startrampe



NÜRNBERG (pm/nf) - Digitalisierung dürfte eines der Schlagwörter unserer Zeit sein. Selbstverständlich macht sie auch vor kommunalen Unternehmen wie der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg nicht halt. Einerseits basieren nahezu alle Dienstleistungen des Verkehrsbetriebs auf innovativen, technischen Anwendungen, denkt man nur an die erste vollautomatische U-Bahn Deutschlands, die in Nürnberg verkehrt. Andererseits stellt es einen enormen Kraftakt dar, rund 1.000 Mitarbeiter im Fahrdienst mit auf den Weg in eine digitalisierte Welt zu nehmen – und das nicht nur finanziell.

Unter der Vermittlung der dem Branchenverband zugehörigen VDV-Akademie haben sich die Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG, die Stadtwerke Osnabrück AG, die ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG und die VAG Nürnberg zum ersten eLearningÖV- Netzwerk der Branche zusammengetan und dafür eine Förderung seitens des Bundesministeriums für Bildung und Forschung sowie des Europäischen Sozialfonds erhalten.So kann das Netzwerk bis 2022 eine digitale Plattform zur Aus- und Weiterbildung aufbauen, die letztlich der gesamten Branche zur Verfügung stehen wird. Ziel ist es, webbasierte Lerneinheiten zu entwickeln, die es Verkehrsunternehmen ermöglichen, klassische Trainingseinheiten in Seminaren mit selbstbestimmtem, mobilem Lernen zu kombinieren. In Zeiten des demografischen Wandels nahezu unverzichtbar. So auch Erich Gründlinger, Leiter des Bereichs Fahrdienst bei der VAG: „In den nächsten sieben Jahren geht ein großer Teil unseres Fahrpersonals in den Ruhestand und viele neue, junge Kollegen rücken nach. Sie alle müssen geschult werden und die Stammfahrer müssen zudem ihre jährliche Weiterbildung absolvieren. Hier wird unsere Ausbildungsabteilung an ihre Grenzen stoßen und die Digitalisierung ein wichtiger Stützpfeiler sein, um weiterhin einen hohen Qualitätsstandard im Fahrdienst zu gewährleisten. Daher begrüßen wir das neue Netzwerk sehr.“