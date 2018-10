„wings to school“ erhält „EhrenWert“ Preis

NÜRNBERG - Barbara Schwarz engagiert sich für die Initiative „wings to school“ und erhält dafür den „EhrenWert“ Preis für September. Mit der Aktion „EhrenWert“ wird regelmäßig ein(e) Ehrenamtlich(e) des Monats ausgezeichnet. Im September erhielt Barbara Schwarz den mit 1.000 EUR dotierten Preis für ihr Engagement für Kinder mit Migrationshintergrund.

Als ehrenamtliche Betreuerin von „wings to school“ unterstützt Barbara Schwarz gemeinsam mit ihren Mitstreitern diese Kinder bei allen Belangen der Integration. Angefangen von gemeinsamen, individuellen Lernen über gezielte Vorbereitung auf Prüfungen. „Ich freue mich sehr über den Preis und die damit verbundene Wertschätzung für die Arbeit, die wir leisten. Das Preisgeld spende ich zu 100% für die Initiative.“ Die Betreuer setzen sich einzeln oder in Gruppen mit den Kindern zusammen. Sie unterstützen bei den Hausaufgaben oder geben Hilfestellung – insbesondere beim Deutschlernen. Darüber hinaus suchen sie zum Beispiel gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen nach Praktikumsstellen oder unterstützen beim Ausfüllen von Formularen.,,wings to school" wurde im Jahr 2008 gegründet. Auslöser der Bewegung war Gerhard Friedrichs. Gegründet wurde die Initiative von Müller Medien. Momentan werden über 50 Kinder zwischen 6 und 19 Jahren mit Migrationshintergrund aus 18 verschiedenen Ländern betreut. Sie stammen u.a. aus Aserbaidschan, Irak, Syrien, Togo, Libanon, Kongo und Nigeria.Zur Fortführung der erfolgreichen Initiative werden dringend engagierte Betreuer gesucht. Jede Hilfe zählt. Fühlen Sie sich angesprochen? Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Barbara Schwarz (0911- 694265; betty-stefan@t-online.de).