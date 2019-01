Zukunftsstiftung der Sparkasse Nürnberg unterstützt MUBIKIN zum dritten Mal

Knapp 250.000 Euro bis Ende 2020 für rund 3.800 Kinder in acht Schulsprengeln



NÜRNBERG (pm/nf) - Die Zukunftsstiftung der Sparkasse Nürnberg unterstützt das Programm MUBIKIN (Musikalische Bildung für Kinder und Jugendliche in Nürnberg) zum mittlerweile dritten Mal. MUBIKIN erhält 248.000 Euro bis Ende 2020. Derzeit nehmen rund 3.800 Kinder in acht Schulsprengeln teil, 1.700 Kinder haben das Programm bereits komplett durchlaufen.

Anlässlich der öffentlichen Bekanntgabe der erneuten Förderung von MUBIKIN sagte Dr. Matthias Everding, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Nürnberg, im Namen der Zukunftsstiftung: „Musik und Kultur sind Themen, mit denen alle Kinder in Berührung kommen sollten. Denn mit Musik und Kultur werden Welten geöffnet und Chancen ermöglicht. MUBIKIN, klasse.im.puls und der Nürnberger Kulturrucksack haben bewiesen, dass das Geld in dieser Hinsicht gut investiert ist. Deshalb haben wir uns entschieden, diese Programme wieder über mehrere Jahre zu unterstützen.“Helmut Gierse, Vorsitzender der Trägerversammlung MUBIKIN (Musikalische Bildung für Kinder und Jugendliche in Nürnberg), sagte: „Wir empfinden es als besondere Auszeichnung, dass uns die Zukunftsstiftung wieder in einem so nennenswerten Umfang unterstützt, und nehmen das als weiteren Ansporn, unser Programm zu verstetigen.“Neben MUBIKIN werden das Partnerprogramm „klasse.im.puls“ mit 84.000 Euro und der Nürnberger „Kulturrucksack“ mit 66.000 Euro gefördert. Gemeinsam ist allen drei Einrichtungen, dass sie Kindern den Zugang zu musikalisch-kultureller Bildung ermöglichen.