Zukunftsthema Künstliche Intelligenz

NÜRNBERG (pm/nf) - Vor dem Hintergrund der „Strategie Künstliche Intelligenz“ der Bundesregierung, die auf der Kabinettssitzung am 15. November 2018 beschlossen wurde, sieht Wirtschaftsreferent Dr. Michael Fraas beste Chancen für den Wirtschaftsstandort Nürnberg im Bereich Künstliche Intelligenz (KI). Die Weichen für KI wurden in Nürnberg bereits gestellt – so geht im Frühjahr 2019 in Nürnberg das Analytics Data Application Center (ADA-Center) am Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen IIS an den Start.

Dr. Michael Fraas erläutert: „Nürnberg ist ein leistungsfähiger Digital-Standort. Knapp zehn Prozent der Beschäftigten in Nürnberg sind im IT- und Kommunikationssektor tätig – damit teilt sich Nürnberg mit München die Spitzenplätze unter den 20 größten deutschen Städten. In Nürnberg finden internationale IT-Messen statt wie die it-sa und die embedded world oder für den Bereich Automation und Internet of Things die SPS IPC Drives. Der ZOLLHOF Tech Incubator ist eines der zwölf Digital Hubs in Deutschland. Mit dem neuen ADA-Center von Fraunhofer IIS erfolgt nun eine Weichenstellung für das Zukunftsthema Künstliche Intelligenz. Denn ich erwarte in den kommenden Jahren einen großen Innovationsschub durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz für den gesamten Wirtschaftsstandort Metropolregion Nürnberg in unseren technologischen Leitbranchen Mobilität, Energie, Medizintechnik und Automation.“Im ADA-Center, das nach der Mathematikerin und KI-Pionierin Ada Lovelace benannt ist, arbeiten zukünftig Institute aus der Region und aus München zusammen an KI-Technologien, wie Data Mining und Data Management. Für die Zielmärkte Logistik, Medizin und Automotive werden konkrete Anwendungsfälle ausgearbeitet. Eine enge Anbindung an die regionale Wirtschaft wird angestrebt. Hierzu werden auch ein innovativer Workspace und ein Showroom aufgebaut. Im ADA-Center werden im Vollausbau 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt beschäftigt sein, weitere bis zu 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten im Umfeld des ADA-Center mit an der KI-Forschung. Das ADA-Center, in dem die bereits bestehenden Kompetenzen in Künstlicher Intelligenz (KI) am Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen IIS gebündelt werden, entsteht als Forschungszentrum voraussichtlich mit Hauptstandort im Nordostpark in Nürnberg sowie zwei weiteren Standorten in Fürth und Erlangen.Das ADA-Center wird vom Freistaat Bayern mit 20 Millionen Euro gefördert. Partner im ADA-Center sind das Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen IIS, das Fraunhofer Institut für Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie IISB, die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, die Ludwig-Maximilians-Universität München und das Fraunhofer Institut für Eingebettete Systeme und Kommunikationstechnik ESK.Im Rahmen der „Strategie Künstliche Intelligenz“ der Bundesregierung sollen bis 2025 zusätzlich 3 Milliarden Euro in den Ausbau der Künstlichen Intelligenz am Wirtschaftsstandort Deutschland fließen. Wirtschaftsreferent Fraas sieht hier Chancen für Nürnberg, zum Beispiel, wenn deutschlandweit mehrere Kompetenzzentren für Arbeitsforschung aufgebaut, Testfelder, Reallabore und Leuchtturmprojekte gefördert werden sollen oder im Rahmen der Digital Hub-Initiative der Austausch zu KI-relevanten Themen deutlich intensiviert werden soll.