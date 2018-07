Zum elften Mal: Auszeichnung als bester deutscher Flughafen

NÜRNBERG (pm/nf) - Einfache Orientierung, kurze Wege, prima Service – mit diesen Leistungen konnte der Albrecht Dürer Airport Nürnberg erneut vielfliegende Business-Reisende überzeugen, die für das Magazin Business Traveller den beliebtesten Flughafen gewählt haben. Damit hat der Airport Nürnberg nun zum elften Mal in Folge den Business Traveller Award in der Kategorie „Bester Flughafen für Geschäftsreisende in Deutschland“ errungen. „Eine tolle Leistung, auf dir wir alle sehr stolz sind“, freut sich Geschäftsführer Dr. Michael Hupe.

Die Business Traveller Awards gehören zu den begehrten Auszeichnungen in der Geschäftsreisewelt: Jedes Jahr werden Geschäftsreisende zur Qualität deutscher Verkehrsflughäfen befragt und gebeten, ihre Bewertung analog zum Schulnotensystem von „sehr gut“ bis „ungenügend“ abzugeben. An der aktuellen Umfrage nahmen wieder über 1.000 Leser teil. Der Award wurde Marketingleiter Jürgen Kohstall stellvertretend für den Flughafen Nürnberg bei der feierlichen Preisverleihung am 5. Juli 2018 in Frankfurt übergebenNürnberg erreichte die Gesamtbewertung „Sehr gut“ und konnte besonders mit seinen kurzen Wegen, der einfachen Orientierung am Flughafengelände sowie der guten Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie der U-Bahn punkten. Gelobt wurden außerdem die guten Serviceleistungen und die flotte Gepäckabfertigung. Hinter Nürnberg auf Platz 1 reihen sich diesmal die Flughäfen Bremen und Düsseldorf ein.„Der Airport Nürnberg hat sich in den letzten Jahren durch die Modernisierung und Optimierung seiner Infrastruktur weiterentwickelt und ist für unsere Passagiere und Besucher noch attraktiver geworden. Doch vor allem dem engagierten Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch unseren Partnerunternehmen am Standort haben wir es zu verdanken, erneut mit dem Business Traveller Award ausgezeichnet worden zu sein“, so Geschäftsführer Dr. Hupe.