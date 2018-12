Zum Weihnachtsfest: MarktSpiegel verlost zehn Schultaschen-Sets!

NÜRNBERG (vs) - Das Scout Outlet im Stadtteil Altenfurt ist seit fast 20 Jahren eine feste Größe in der Noris, wenn es um hochwertige Markenware zweiter Wahl zum günstigen Preis geht. Nach Komplettumbau und Erweiterung erwartet die Kundinnen und Kunden jetzt ein noch größeres Angebot.

Trendmarken aus Nürnberg

MarktSpiegel verlost zehn Schulranzen-Sets

Dank der Erweiterung auf zwei Etagen konnte die Verkaufsfläche in der Raudtener Straße 17 auf 300 Quadratmeter verdoppelt werden. Über 1.500 Artikel umfasst das Sortiment, das immer wieder aufgefüllt wird, aktuell.Die Besucher erwartet ein facettenreiches Angebot von Markentaschen, die allesamt von der Steinmann Gruppe mit Sitz in Nürnberg-Katzwang produziert werden, unter anderem Ranzen für die Schule und den Kindergarten, Hand- und Umhängetaschen, Aktenmappen und Businesstaschen, Reisetaschen und -trolleys sowie Geldschein- und Ausweistaschen. Das Scout Outlet in Altenfurt liegt in der Nähe der Regensburger Straße. Wer mit dem Auto kommt, findet ausreichend kostenlose Parkplätze auf dem Firmengelände. Durch die S-Bahn-Haltestelle Fischbach in Laufweite ist das Center auch sehr gut an den Öffentlichen Nahverkehr angebunden. Die Öffnungszeiten sind mittwochs, donnerstags und freitags von 10 bis 18 Uhr sowie an den Samstagen von 10 bis 16 Uhr. Weitere Infos gibt es unter der Rufnummer 0911/9843215.Passend zur Weihnachtszeit, vielleicht als Geschenk unterm Weihnachtsbaum, verlost der MarktSpiegel für Jungs dreimal „Scout Genius World Cup“ (Motiv Fußball) sowie zweimal „DerDieDas ErgoFlex XL Dino on the road“ (Motiv Dinosaurier) und für Mädels dreimal „Scout Alpha Fancy Forest“ (Motiv Blumen und Rehe) sowie zweimal „DerDieDas ErgoFlex XL Happy Pony“ (Motiv Pferde). Jedes Set besteht aus den Einheiten Ranzen, Schulmäppchen mit Stiften, „Schlampermäppchen“ und Sporttasche. Bei den Modellen der Marke DerDieDas (DDD) ist zudem noch eine Heftbox mit dabei. Die Schulranzen sind vor allem für Grundschülerinnen und Grundschüler geeignet. Wer mitmachen möchte, beantwortet unsere Gewinnfrage „in welchem Stadtteil liegt das Scout Outlet?“ und schickt die Lösung dann per E-Mail an gewinnspiel@marktspiegel.de (Betreff: Outlet).Auch auf der marktSpiegel-Homepage ist unter www.marktspiegel.de eine Teilnahme möglich. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass ihre Daten im Gewinnfalle an die Scout Retail GmbH & Co. KG weitergeleitet werden. Von dort aus werden die Gewinnpakete verschickt. Bitte angeben, welches Set man im Gewinnfalle haben möchte. Teilnahmeschluss ist der 17. Dezember 2018. Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel wie immer ausgeschlossen.