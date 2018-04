Antrittsbesuch bei Auto Kraus

Renault Vertriebsdirektorin zu Gast in Erlangen

ERLANGEN. Am vergangenen Mittwoch besuchte die neue Vertriebsdirektorin Süd der Renault Deutschland AG, Alexandra Ehm das Renault Zentrum Auto-Kraus GmbH & Co. KG (Erlangen, Sankt Johann 5). Autohauschef Klaus-Dieter Kraus freute sich seine neue Ansprechpartnerin für den Vertrieb der Marken Renault und Dacia in seinem Haus zu begrüßen. „Endlich mal ein Novum in meiner langen Zeit als Unternehmer, denn bisher war unser jeweiliger Vertriebsdirektor nur kompetent – jetzt ist sie äußerst kompetent und dazu noch unglaublich charmant!“, so Klaus-Dieter Kraus.

Alexandra Ehm ist im Automobil Business ein absoluter Vollprofi. Bereits seit 1999 ist die gelernte Automobilkauffrau und studierte Diplom Betriebswirtin in der Autobranche tätig. Ab sofort verantwortet sie den Vertrieb der Marken Dacia und Renault für den gesamten süddeutschen Raum. Autohauschef Klaus-Dieter Kraus wünschte ihr für diese herausfordernde Aufgabe den größtmöglichen Erfolg.Seit 59 Jahren macht Auto-Kraus GmbH & Co. KG seine Kunden mobil. Im Laufe dieser Zeit wurde das Autohaus zu einer Institution in Erlangen und Umgebung – nicht nur durch den Vertrieb von Fahrzeugen, sondern auch durch soziales Engagement und als Sponsor zahlreicher städtischer Aktivitäten. Zur Auto Kraus Gruppe gehört auch noch ein weiteres Autohaus in Dinkelsbühl.