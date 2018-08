AOK-Gesundheiskurs- Qigong

Qigong ist die ideale Möglichkeit, sich zu erholen und das eigene Wohlbefinden zu steigern. Unter Anleitung lernen Sie Schritt für Schritt verschiedene Qigong-Übungen, die Ihnen helfen, sich zu entspannen. Die langsame Durchführung der Übungen mobilisiert die Wirbelsäule und lockert die Muskulatur. Nutzen Sie diesen Kurs, um mal wieder runterzufahren.Starttermin:Uhrzeit:Kurs ID:Dauer:Ort:Kursleitung:Anmeldung:

Neben Qigong-Kursen bietet die AOK in Nürnberg insgesamt 450 Bewegungs-, Ernährungs- und Entspannungskurse in dem aktuellen Gesundheitsprogramm Herbst/Winter 2018 an. Die Broschüre ist in allen AOK-Geschäftsstellen erhältlich. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.aok.de/bayern/kurse oder unter 0911 218-171.Zwei Kurse pro Kalenderjahr sind für AOK-Versicherte kostenfrei.