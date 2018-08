AOK-Gesundheitskurs- Burnout-Syndrom und Lebensfreude

In diesem Vortrag bekommen Sie einen Überblick über die typischen Warnsignale, mögliche Ursachen und Lösungsansätze bei Burnout. Welche Faktoren können Sie selbst beeinflussen, welches sind die ersten Schritte? Lernen Sie Ihre eigenen Bedürfnisse kennen und finden Sie wieder Spaß im Alltag sowie Freude an den Dingen, die Sie täglich tun.Starttermin:Uhrzeit:Kurs ID:Dauer:Ort:Kursleitung:Anmeldung:

Neben diesem Kurs bietet die AOK in Nürnberg insgesamt 450 Bewegungs-, Ernährungs- und Entspannungskurse in dem aktuellen Gesundheitsprogramm Herbst/Winter 2018 an. Die Broschüre ist in allen AOK-Geschäftsstellen erhältlich. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.aok.de/bayern/kurse oder unter 0911 218-171.Zwei Kurse pro Kalenderjahr sind für AOK-Versicherte kostenfrei.