AOK-Gesundheitskurs: Freier leben ohne Qualm

Sie haben schon öfter "die Letzte" geraucht? Und wollen sich jetzt endgültig vom blauen Dunst verabschieden? Dann sind Sie richtig bei unserem Kurs. Eine gute Vorbereitung, der geplante Stopp-Tag und ein persönlicher Notfallplan sind bewährte Helfer auf dem Weg zum Ziel. Damit auch Sie wieder frei durchatmen können!Starttermin:Uhrzeit:Kurs ID:Dauer:Ort:Kursleitung:Anmeldung:

Kurse, Seminare und Veranstaltungen

Neben diesem Kurs bietet die AOK in Nürnberg insgesamt 450 Bewegungs-, Ernährungs- und Entspannungskurse in dem aktuellen Gesundheitsprogramm Herbst/Winter 2018 an. Die Broschüre ist in allen AOK-Geschäftsstellen erhältlich. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.aok.de/bayern/kurse oder unter 0911 218-171.Zwei Kurse pro Kalenderjahr sind für AOK-Versicherte kostenfrei.