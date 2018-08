AOK-Gesundheitskurs: Kraftausdauertraining im Fitnessstudio

Der Alltag fordert viel von uns. Mit regelmäßiger, moderater Bewegung wird der Wunsch vieler Menschen nach Entlastung und damit nach Entspannung erfüllt. Im Kurs „AOK-Kraftausdauertraining" lernen Sie, selbstständig Übungen durchzuführen, sowohl zu Hause als auch im Fitnessstudio. Das Kraftausdauertraining stärkt Ihr körperliches Wohlbefinden. Nutzen Sie die Möglichkeit, mit Aktivität entspannt eine für Sie optimale Trainingsatmosphäre kennenzulernen. Sorgen Sie langfristig für Ihre Gesundheit.Starttermin:Uhrzeit:Kurs ID:Dauer:Ort:Kursleitung:Anmeldung:

Kurse, Seminare und Veranstaltungen

Neben diesem Kurs bietet die AOK in Nürnberg insgesamt 450 Bewegungs-, Ernährungs- und Entspannungskurse in dem aktuellen Gesundheitsprogramm Herbst/Winter 2018 an. Die Broschüre ist in allen AOK-Geschäftsstellen erhältlich. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.aok.de/bayern/kurse oder unter 0911 218-171.Zwei Kurse pro Kalenderjahr sind für AOK-Versicherte kostenfrei.