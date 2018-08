AOK-Gesundheitskurs: Reaktiv Faszien

Dieser Kurs vereint zwei erprobte und effektive Trainingsprogramme: Im Kräftigungsteil kommen mit Granulat gefüllte Schwunghanteln zum Einsatz. Damit stabilisieren Sie vor allem die Wirbelsäule und straffen das Bindegewebe. Das Faszientraining löst Verklebungen der anatomischen Zuglinien und sorgt damit für eine dauerhafte Entspannung der Muskulatur.Starttermin:Uhrzeit:Kurs ID:Dauer:Ort:Kursleitung:Anmeldung:

Kurse, Seminare und Veranstaltungen

Neben diesem Kurs bietet die AOK in Nürnberg insgesamt 450 Bewegungs-, Ernährungs- und Entspannungskurse in dem aktuellen Gesundheitsprogramm Herbst/Winter 2018 an. Die Broschüre ist in allen AOK-Geschäftsstellen erhältlich. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.aok.de/bayern/kurse oder unter 0911 218-171.Zwei Kurse pro Kalenderjahr sind für AOK-Versicherte kostenfrei.