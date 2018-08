AOK-Gesundheitskurs - Rückenschule

Der Kurs vermittelt den Teilnehmern Informationen, die dabei helfen sollen, Rückenbeschwerden vorzubeugen und seinen Alltag und Beruf gesundheitsbewusster zu gestalten. Neben Verhaltensmodulen (Sitzen, Heben, Tragen, Bücken, Stehen, bei Stress, beim Schmerz etc.) erlernt man vielfältige Übungen zur körperlichen Kräftigung, Mobilisation und Dehnung. Außerdem lernen die Teilnehmer unterschiedliche Entspannungsformen kennen, die mühelos in den Alltag integriert werden können. Starttermin:Uhrzeit:Kurs ID:Dauer:Ort:Kursleitung:Anmeldung:

Kurse, Seminare und Veranstaltungen

Neben diesem Kurs bietet die AOK in Nürnberg insgesamt 450 Bewegungs-, Ernährungs- und Entspannungskurse in dem aktuellen Gesundheitsprogramm Herbst/Winter 2018 an. Die Broschüre ist in allen AOK-Geschäftsstellen erhältlich. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.aok.de/bayern/kurse oder unter 0911 218-171.Zwei Kurse pro Kalenderjahr sind für AOK-Versicherte kostenfrei.