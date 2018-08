AOK-Gesundheitskurs: Tai Chi

Tai Chi ist ein wirksames Gesundheitstraining, das Ihnen hilft, gleichzeitig Ihre Körperwahrnehmung, Koordination und Entspannungsfähigkeit zu verbessern. In der Gruppe üben Sie unter Anleitung die ruhigen und fließenden Bewegungsfolgen und lernen die Grundprinzipien des Tai Chi kennen. Gerade im oft hektischen Alltag unterstützt diese Entspannungsmethode Sie dabei, gelassener zu werden und innere Ruhe zu finden.Starttermin:Uhrzeit:Kurs ID:Dauer:Ort:Kursleitung:Anmeldung:

Kurse, Seminare und Veranstaltungen













Neben Tai Chi-Kursen bietet die AOK in Nürnberg insgesamt 450 Bewegungs-, Ernährungs- und Entspannungskurse in dem aktuellen Gesundheitsprogramm Herbst/ Winter 2018 an. Die Broschüre ist in den AOK-Geschäftsstellen in Nürnberg erhältlich. Alle Kurse finden Sie auch online unter www.aok.de/bayern/kurse .