AOK-Gesundheitskurs: Yoga

Mit einfachen Übungen führt Yoga zu mehr Achtsamkeit, Selbstvertrauen und Lebensfreude. Und dabei können Sie noch etwas für Ihre Figur, Fitness und Gesundheit tun. Yogaübende fühlen sich frisch und gelassen, mit sich und der Welt ein Stückchen zufriedener. Yoga üben bedeutet einfach nur: da sein, erleben, spüren. Ganz gleich, ob Sie alt oder jung, sportlich oder nicht so sportlich sind.

Kurse, Seminare und Veranstaltungen

Neben dem Yoga-Kurs bietet die AOK in Nürnberg insgesamt 450 Bewegungs-, Ernährungs- und Entspannungskurse in dem aktuellen Gesundheitsprogramm Herbst/Winter 2018 an. Die Broschüre ist in allen AOK-Geschäftsstellen erhältlich. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.aok.de/bayern/kurse oder unter 0911 218-171.Zwei Kurse pro Kalenderjahr sind für AOK-Versicherte kostenfrei.