Auf zur großen Schatzsuche – TK Maxx hat seinen zweiten Nürnberger Store eröffnet

NÜRNBERG (tom) - Pünktlich um 9.30 Uhr öffneten sich an diesem Donnerstag, 19. April 2018, die Türen der neuen TK Maxx Filiale im Franken-Center. Weit mehr als hundert Shopping-Fans warteten da bereits vor der Tür und wollten sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, sofort auf Schnäppchenjagd zu gehen.

Store Manager Christian Gundler war überwältigt von der sensationellen Resonanz am Eröffnungstag. „Damit das so bleibt, bieten wir nicht nur zur Eröffnung besondere Highlights in unserem Store – auch künftig garantieren wir jeden Tag eine sich lohnende Schatzsuche von Top Marken und Designer Labels“, versprach Gundler. Auf drei Ebenen und rund 2.500 qm bietet der TK Maxx Store im Franken-Center ein umfassendes Sortiment aus den Bereichen Damen, Herren, Kinder, Accessoires und Schuhe sowie Wohn-Accessoires – und das bis zu 60 Prozent günstiger als die unverbindliche Preisempfehlung. Rechtzeitig zum Beginn der warmen Jahreszeit begeistert TK Maxx derzeit mit einem vielfältigen Angebot rund um Gartenmöbel, Grill-Equipment, Camping und Freizeit.Der Store in der Glogauer Straße ist bereits die zweite Filiale in Nürnberg, je einen weiteren Store finden preis- und qualitätsbewußte Kunden in Fürth und Erlangen. Ein besonderer Clou: Jede der bundesweit 123 TK Maxx Filialen wird mehrmals pro Woche mit tausenden neuen Markenartikeln und Designerprodukten beliefert, die sofort in den Verkauf gehen. So gibt es bei jedem Besuch neue und aufregende Schätze zu entdecken.