Auto-Fiegl elektrisiert!

StreetScooter-Vertrieb in den Autohäusern in Roth und Schwabach

Die Auto-Fiegl GmbH präsentiert und vertreibt den Elektrotransporter StreetScooter seit Januar 2018 und lud am 12.06.2018 zum großen Kennenlernen und Probefahren in den Rother Betrieb (Bortenmacherstr. 1) ein.

Die Elektrofahrzeuge der Aachener Post-Tochter werden an den Standorten Schwabach und Roth angeboten. Handwerker, Gastronomen, Bäckereien, Industrieunternehmen, Dienstleister sowie Kommunen sind die potenzielle Zielgruppe. Mit der wahlweise 20 oder 40 kWh Lithium-Ionen-Batterie ist eine Gesamtzuladung von 720-905 kg, eine Höchstgeschwindigkeit von 85km/h und eine Reichweite mit bis zu 205 km möglich. Es stehen Fahrzeuge mit einem Ladevolumen von 4m³ bzw. 8m³ zu Verfügung. Ein Modell mit 20m³ befindet sich zur Zeit in der Entwicklungsphase.Die Auto-Fiegl GmbH ist Deutschlands größter Ford-Nutzfahrzeug-Händler und blickt zurück auf eine lange Tradition. Bereits im Jahre 1900 gründete Carl Fiegl in Roth seine Firma und verkaufte anfangs Fahrräder, Schreibmaschinen, Nähmaschinen und Kassenschränke. 1907 lieferte er sein erstes Auto aus, einen Victoria. Seit 1959 werden Fahrzeuge der Marke Ford verkauft und im Jahr 2002 kam die Marke Volvo dazu. Da war es nur logisch jetzt den Mobilitäts-Wandel mitzugehen und eines der innovativsten Produkte am Markt mit anzubieten. Die Deutsche Post DHL Group setzt schon seit langem konsequent auf Elektromobilität und den selbst entwickelten Elektrotransporter StreetScooter. Mittlerweile besteht die gelbe E-Flotte für Brief- und Paketzustellung aus über 5.500 Fahrzeugen. Mehr Informationen zum Fahrzeug und Konzept unter https://www.streetscooter.eu oder bei Auto-Fiegl unter www.auto-fiegl.de