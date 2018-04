Autohaus Staudt erhält hohe Auszeichnung

Dealer Excellence Award für Zirndorfer Mazda Händler

Zirndorf: Das Mazda Autohaus Staudt (Robert-Bosch-Str. 4 in Zirndorf) ist für hervorragende Leistungen im Bereich Kundenzufriedenheit und Kundenorientierung mit dem Dealer Excellence Award 2017 ausgezeichnet worden. Zum ersten Mal gehört das Familienunternehmen somit zu den Besten von insgesamt 400 Vertriebspartnern bundesweit.

Beim Dealer Excellence Award, der zum vierten Mal in Folge verliehen wurde, lag der Fokus 2017 erneut auf der Kundenzufriedenheit und den positiven Erfahrungen und Erlebnissen der Mazda Kunden vor Ort beim Händler. Um der jeweiligen Betriebsgröße gerecht zu werden, wird der Dealer Excellence Award in vier Kategorien verliehen. Bei Betrieben mit mehr als 400 verkauften Fahrzeugen jährlich werden die besten drei Händler ausgezeichnet, in den übrigen vier Kategorien die besten fünf. In der Kategorie Händler mit 200 bis 400 Einheiten pro Jahr belegte das Autohaus Staudt in Zirndorf den dritten Rang. Die feierliche Preisübergabe fand im Rahmen einer Gala im Hotel Taschenbergpalais Kempinski in Dresden statt.„Ich gratuliere dem Autohaus Staudt herzlich zum Gewinn des Dealer Excellence Awards“, so Bernhard Kaplan, Geschäftsführer von Mazda Motors Deutschland. „Die Überreichung dieser Auszeichnung macht mir eine ganz besondere Freude, denn sie ist Ausdruck unserer gemeinsamen Begeisterung für die Marke Mazda.“„Wir freuen uns sehr über den Gewinn des Awards, den wir unseren Kunden und einem engagierten Team zu verdanken haben“, berichtet Geschäftsführer Andreas Staudt. „Es ist toll, dass wir so ein direktes Feedback von unseren Kunden bekommen und somit Verbesserungen direkt umsetzen können. Natürlich bedanken wir uns auch bei Mazda für die tolle Unterstützung.“Diese Auszeichnung ist aber nicht der einzige Grund warum das Autohaus Staudt Grund zum Feiern hat, denn in diesem Jahr ist auch das 40. Firmenjubiläum. Deshalb wird es im Laufe des Jahres ein großes Fest für alle Kunden und Freunde des Hauses geben.Näheres zum Zirndorfer Mazda Autohaus Staudt und zu den tollen Fahrzeugangeboten finden Sie auch im Internet unter www.auto-staudt.de