Autohaus Staudt feiert sein 40-jähriges Mazda-Jubiläum

Jubiläumswochenende mit viel Programm und tollen Angeboten

Das Autohaus Staudt in der Zirndorfer Robert-Bosch-Str. 4 blickt mittlerweile auf eine 50-jährige Firmengeschichte zurück. Doch der Grund für die Feierlichkeiten am kommenden Wochenende ist ein 40-jähriges Jubiläum, denn 1978 unterzeichnete Werner Staudt die Vertragspartnerschaft mit der Marke Mazda. Das Autohaus Staudt zählt damit zu einem der ältesten Mazda-Partner Deutschlands.

Begonnen hatte alles im Jahr 1968 mir einer Tankstelle an der Fürther Straße in Zirndorf. Dort wurden in den Anfangsjahren neben dem Verkauf von Benzin auch Autos anderer Fabrikate und Typen repariert, so wuchs gleichsam der Wunsch der Kundschaft, auch Neuwagen kaufen zu können. Aus diesem Grund entschloss sich Werner Staudt 1978 einen Händlervertrag mit der Marke Mazda zu schließen, um so die eigene Erfolgsgeschichte fortzuführen.Nach einigen Jahren reichte die Kapazität am bestehenden Standort nicht mehr aus, und deshalb erfolgte 1988 der Bau einer Werkstatt in der Robert-Bosch-Str. 4. Um aus einer Werkstatt ein gestandenes Autohaus werden zu lassen, folgte 1997 der Anbau einer großen Ausstellungshalle. Heute ist die Firma Staudt ein wichtiger Teil der fränkischen Autoszene und leistungsstarker Partner in Sachen Neu- und Gebrauchtwagenverkauf, Wartungsdienst, Unfallinstandsetzung aller Fabrikate, Reparatur, Karosserie- und Lackierarbeiten, sowie Autovermietung.Als echter Familienbetrieb wurde im Laufe der Jahre auch Sohn Andreas (37) im elterlichen Automobilgeschäft groß und an die Geschäftsleitung herangeführt, die er im Jahr 2013 von den Eltern übernahm. Kontinuierlich entwickelt er den Betrieb mit einem hoch motivierten Team weiter. Der ständige Prozess der Modernisierung zeigt sich auch immer wieder an der Gestaltung von Showroom, Werkstatt und Außenbereich, die stetig an die neuesten Vorgaben des Herstellers angepasst werden. Gleichzeitig bilden sich auch die Mitarbeiter im Team immer weiter, so dass für den Kunden jederzeit das Bestmögliche getan werden kann. "Höchste Qualität und Fachkompetenz erwarten unsere Kunden einfach von uns und ist für uns eine Selbstverständlichkeit, aber das Wichtigste ist das jahrzehntelange Vertrauen unserer Kunden in uns! Wir freuen uns, wenn am Wochenende auch wieder eine große Anzahl an langjährigen Stammkunden mit uns feiert.", so Andreas Staudt. Wichtig ist dem Geschäftsführer auch der Dank an sein gesamtes Team: "Wir würden heute nicht auf eine 40jährige erfolgreiche Partnerschaft mit Mazda zurückblicken, wenn wir nicht über all die Jahre so viele hervorragende Mitarbeiter bei uns hätten. Mein Dank geht von Herzen an unsere ehemaligen und die aktuellen Mitarbeiter in unserem Autohaus!"Gefeiert wird das 40-jährige Jubiläum am kommenden Wochenende im Rahmen der Mazda Mehrwerttage. Die Besucher erwartet ein tolles Programm für Groß und Klein. Neben der Fahrzeugpräsentation des nagelneuen Mazda 6 Facelift und der neuen Signature-Sondermodelle, gibt es ein Bierzelt mit Livemusik, leckere Speisen und Getränke, sowie Kaffee und Kuchen. Die kleinen Gäste dürfen sich auf ein Kinderkarussell, eine Hüpfburg, eine Kinderschminkzelt und den Ballonclown freuen.Übrigens bieten die neuen limitierten Mazda Signature-Sondermodelle eine Ausstattungsoption gratis mit einem Preisvorteil von bis zu 3.450,- Euro. Darüber hinaus bietet das Autohaus Staudt eine Skyactiv Wechselprämie von bis zu 6.000,- Euro.Kommen Sie und feiern Sie mit am Samstag und Sonntag jeweils ab 10 Uhr in Ihrem Autohaus Staudt in Zirndorf, Robert-Bosch-Str. 4