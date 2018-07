Coole Styles für jeden Tag: Sneakers kommen einfach nicht aus der Mode

(akz-o/mue) - Der Sneaker-Trend bleibt ungebrochen.



Rieker setzt 2018 auf frische FlowerPrints, dekorative Reißverschluss-Applikationen und trendiges Sohlen-Design. Sandaletten mit Keilabsatz und multicoloren Applikationen, moderne Neuauflagen der klassischen Sling-Pumps oder schicke Ballerinas lassen bei stilbewussten Damen keine Wünsche offen. Der Materialtrend „Makramee“, Ethno und angesagte Reptil Optiken machen den Look perfekt. Die Herrenlinie zeigt sich mit Sneakern und City-Halbschuhen von ihrer unkomplizierten Seite. Besonderes Highlight der Kollektion sind lässige Materialmix-Schnürschuhe mit hell abgesetzten Sohlen – smart, chic, sportiv. Flexible Sohlen sorgen selbst an den längsten Tagen für bestes Tragegefühl und Wohlbefinden.Feinste Verarbeitung und topaktuelles Design sind die Quintessenzen der Schuhkollektion für Damen und Herren. In dieser Saison zeigt sich Rieker von einer noch modischeren Seite und begeistert mit angesagten Styles.