Die Malteser raten Senioren: Bei Hitze viel trinken!

Große Hitze belastet den Körper, weil die Körpertemperatur nur durch vermehrtes Schwitzen konstant zu halten ist. Mediziner betonen, dass die Hitze für Herz und Kreislauf bis zu 40 % mehr Anstrengung bedeutet. Zudem können ältere Menschen Flüssigkeitsverluste nur schwer ausgleichen. Wenn dies nicht geschieht, kann Flüssigkeits- und Salzmangel die Folge sein. Bestimmte Medikamente können sich zusätzlich negativ auf den Flüssigkeitshaushalt auswirken.Wichtig für Senioren und betreuende Angehörige ist, Warnsignale des Körpers zu beachten. Wenn Sie z.B. die Haut auf dem Unterarm zusammenkneifen und diese dann nicht gleich wieder zurückweicht, kann das ebenso ein Zeichen für Flüssigkeitsmangel sein wie Furchen auf der Zunge oder eine steigende Körpertemperatur.Trotz dieser Belastungen können Senioren den heißen Tagen relativ gelassen entgegensehen, wenn Sie ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Mithilfe der von den Maltesern zusammengestellten Trinktipps ist das auch gar nicht so schwer.Besonders im Sommer gilt: Trinken, bevor der Durst sich meldet! Empfehlenswert ist, regelmäßig und über den Tag verteilt zu trinken, da der Körper die Flüssigkeit nicht „bevorraten“ kann. Trinken Sie nach dem Motto „vielseitig und abwechslungsreich“, dann erreichen Sie leichter die empfohlene Menge von ca. 1,5 Litern pro Tag. Meiden Sie eiskalte Flüssigkeiten: sie führen zu weiterem Schwitzen. Am geeignetsten sind (zimmer-)warme Getränke. Leitungs- und Mineralwasser löschen den Durst am besten.Weitere Informationen zur Ernährung im Alter sowie zum Malteser Menüservice erhalten Sie unter 09 11 / 96 89 10 oder www.malteser-nuernberg.de.