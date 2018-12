DIT Frankengarage: Maximale Sicherheit beim Gebrauchtwagenkauf

Eigentlich ist es für den Toyota- und Lexus-Partner DIT Frankengarage mit seinen drei Autohäusern in Nürnberg, Fürth und Erlangen schon immer selbstverständlich, dass bei ihnen nur geprüfte Gebrauchtwagen angeboten werden. Doch jetzt wurden die drei Betriebe von der TÜV Süd Auto Plus GmbH ganz offiziell mit dem TOYOTA PLUS Gebrauchtwagen Qualitätssiegel zertifiziert.

Für höchste Qualität beim Gebrauchtwagenkauf steht bei Toyota die sogenannte "6P-Strategie": Profitabilität, Produkte, Präsentation, Promotion, Prozesse und Personal! Nur wenn alle 6 Ps in den Betrieben perfekt umgesetzt werden, ist der Gebrauchtwagenhandel im Sinne des Herstellers. Diese hohe Norm erfüllen die Autohäuser der DIT Frankengarage zu jeder Zeit. Jedes Gebrauchtfahrzeug durchläuft bei den Profis der DIT Frankengarage einen festgelegten Check, der aus 30 Punkten besteht. Nach einer eingehenden Überprüfung des Motors auf Öldichtigkeit, Ölstand, Zündkerzen, Zahnriemen, Luftfilter und Verschleiß des Keilriemen, geht es weiter mit Auspuff- und Kraftstoffanlage, sowie den elektronischen Elementen. Danach folgt die Inspektion von Karosserie, Innenraum, Räder und Reifen. Erst wenn wirklich alles gecheckt und für gut befunden wurde, gehen die Gebrauchtfahrzeuge nach ausführlicher Pflege in den Verkaufsprozess.Geschäftsführer Michael Martin freut sich für seine Teams an den drei Standorten in Nürnberg (Regenburger Str. 418), Fürth (Schwabacher Str. 343) und Erlangen (Goerdelerstr. 4):Der Toyota- und Lexus-Händler DIT Frankengarage, mit seinen drei Betrieben in Nürnberg, Fürth und Erlangen, gehört zu einer der größten europäischen Autohandelsgruppen – der AVAG Holding SE mit über 160 Standorten in ganz Europa.