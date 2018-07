Fit und gesund durchs Jahr

AOK in Nürnberg bringt neues Kursprogramm raus

Im Sommer gibt es viele Möglichkeiten sich an der frischen Luft zu bewegen: Schwimmen, Joggen oder Radfahren stehen bei Vielen auf dem Programm. Damit mit den ersten kühleren Tagen die Fitness nicht abnimmt, unterstützt die AOK Bayern mit vielfältigen Bewegungskursen. Am 25. Juni kam das aktuelle AOK-Gesundheitsprogramm Herbst/Winter 2018 raus. Neben Sportangeboten, wie Functional Training und Pilates, gibt es Kurse zur gesunden Ernährung und Entspannungskurse, wie Yoga, Qigong und Co. „Die Kurse werden von gut ausgebildeten Fachkräften geleitet, die sich für jeden Teilnehmer individuell Zeit nehmen“, weiß Ulrich Peilnsteiner, AOK-Gesundheitsexperte in Mittelfranken. „Alle Kursleiter sind von der zentralen Prüfstelle Prävention zertifiziert.“ Sie vermitteln fundierte Hintergrundinformationen und geben Tipps für den Alltag.

Kurse, Seminare und Veranstaltungen

Rund 450 Kurse bietet die AOK in Nürnberg in dem Gesundheitsprogramm Herbst/Winter 2018 an. Die Broschüre ist ab sofort in allen AOK-Geschäftsstellen erhältlich. Weitere Informationen und Anmeldung unter 0911 218-171 oder www.aok.de/bayern/kurseZwei Kurse pro Kalenderjahr sind für AOK-Versicherte kostenfrei.