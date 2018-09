Franken-Center putzt sich für das 50. Jubiläum in 2019 heraus

ECE modernisiert das Shopping-Center in Nürnberg



NÜRNBERG – Im Franken-Center Nürnberg laufen momentan umfangreiche Umbaumaßnahmen, um das Service-Angebot und die Aufenthaltsqualität für die Kunden des Centers weiter zu verbessern. Die Modernisierung soll bis zum Sommer 2019 abgeschlossen sein, pünktlich zum 50. Jubiläum des Centers. Auch für die ECE selbst stellt der 50. Geburtstag des Centers im nächsten Jahr etwas Besonderes dar, handelt es sich beim Franken-Center doch um die erste eigene Center-Entwicklung des Unternehmens.

Neue und innovative Serviceangebote, ein modernes Mall-Design, mehr Komfort im Gastronomiebereich und im Parkhaus sowie funktionale Verbesserungen im gesamten Center stehen im Mittelpunkt der geplanten Modernisierung und sorgen in Zukunft für ein faszinierendes Shopping-Erlebnis und eine erhöhte Wohlfühlatmosphäre. Der Eigentümer des Franken-Centers, eine seit mehreren Jahrzehnten bestehende Beteiligungsgesellschaft der Familie Otto sowie weiterer institutioneller und privater Investoren, investiert insgesamt rund 10 Millionen Euro in die Modernisierungsmaßnahmen.Im Zuge des Umbaus wird das Entreé am Eingang vom Busbahnhof komplett neugestaltet. Freundliche Holztöne, eine großzügigeTreppe sowie stylische Lampen begrüßen den Kunden zukünftig, wenn er das Center betritt. Darüber hinaus werden in vielen Mallbereichen Großteile der Decken und Böden ausgetauscht und aufgefrischt. Originelle Gestaltungen an den Decken und Wänden sowie innovative Lichtsysteme optimieren das Center-Innere und sorgen für eine moderne Atmosphäre.Neue, hochwertige Lounge-Bereiche mit komfortablen Sitzmöbeln, stimmungsvoller Beleuchtung und Ladestationen für Smartphones und Tablets schaffen mehr Relax-Möglichkeiten.Der im Untergeschoss gelegene Gastronomiebereich wird mit einladenden Sitzgelegenheiten und einem attraktiven Material-Mix deutlich aufgewertet.Zur besseren Orientierung wird die Beschilderung im Center optimiert, um künftig noch klarer über alle Services zu informieren. Die Kundeninformation wird in frischem Design erneuert, ein zentraler gläserner Aufzug über alle drei Etagen installiert, neue Schließfächer und 3- D Wayfinder im Center umgesetzt. Der Zugang zu den WC-Anlagen sowie Serviceeinrichtungen wie der Wickelraum oder das Behinderten-WC werden neu gestaltet und erhalten eine attraktivere Lobby. Für die jüngsten Besucher ist die Umsetzung eines Kinderspielbereichs geplant.Außerdem ist die Einrichtung eines dynamischen Parkleitsystems geplant, das die Anzahl der freien Stellplätze anzeigt. In den Parkhäusern selbst werden farbige Leuchten über den einzelnen Stellplätzen die Kunden schnell zu freien Parklücken lotsen. Zudem sorgen künftig neu gestaltete Zugänge, eine verbesserte Wegeführung, Beschilderung und Farbgebung in den Parkhäusern sowie moderne Lobbys für eine angenehme Ankunft. Zusätzlichen Komfort werden breitere Stellplätze, Ladestationen für E-Fahrzeuge und Carsharingplätze bieten.„Ich freue mich sehr über das Modernisierungsvorhaben für das Franken-Center, ganz besonders über die geplante Aufwertung des Gastronomiebereichs im Basement“, so Center-Manager Daniel Frank Fernández. „Mit den vielen neuen Service-Angeboten werden sich die Besucher noch wohler fühlen“, ergänzt er weiter.Das 1969 eröffnete Franken-Center in Nürnberg ist seit fast fünf Jahrzehnten ein beliebter Einkaufs- und Erlebnistreffpunkt. Mit einem umfangreichen Angebot auf 40.000 m2 Verkaufsfläche und rund 110 Shops ist es das größte Einkaufszentrum Nordbayerns. Mit dem Auto, öffentlichen Verkehrsmitteln und zu Fuß bestens für die rund 900.000 Einwohner im Einzugsgebiet erreichbar, bietet das Franken-Center zudem rund 1.400 Parkplätze.