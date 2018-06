Fußballfieber im PLAYMOBIL-FunPark

Der Sommer 2018 steht wieder ganz im Zeichen des Fußballs. Zwischen 14. Juni und 15. Juli findet die Weltmeisterschaft in Russland statt und ganz Deutschland fiebert mit. Auch im PLAYMOBIL-FunPark dreht sich wieder alles um den traditionsreichen Rasensport.

Indoor Public Viewing im HOB-Center

Der PLAYMOBIL-Biergarten – Entspannung und Genuss pur, bei jedem Wetter!

Gemeinsam Fußballschauen macht – besonders in passendem Ambiente – am meisten Spaß. Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie das große WM-Finale werden auf der XXL-Leinwand im HOB-Center gezeigt. In der einmaligen Kulisse des 5.000 m² großen Glasgebäudes können Fußballbegeisterte live mit der deutschen Elf mitfiebern. Die 33 m² große LED-Leinwand mit exzellenter Bild- und Tonqualität sorgt für einmaligen Fußballgenuss.Bereits vor den Live-Übertragungen geht es im HOB-Center sportlich zu: Beim Torwandschießen oder bei Tischkickerturnieren können sich Fußballfans für das Spiel aufwärmen. Jedes Kind erhält außerdem ein Fußball-Airbrush Tattoo gratis. Perfektioniert wird das Outfit zum Anfeuern unserer Elf dann beim Fanschminken für Groß und Klein. So ist echte Stadionatmosphäre garantiert!Während der Fußball-Aktionswoche vom 9. bis 15. Juli stehen täglich weitere tolle Aktionen rund um den Ball auf dem Programm.Gleich nebenan lädt der PLAYMOBIL-Biergarten dazu ein, sich kulinarisch verwöhnen zu lassen. Ob draußen, inmitten idyllischer Blumenarrangements, oder im überdachten Bereich – der PLAYMOBIL-Biergarten bietet bei jedem Wetter eine große Auswahl an Speisen und Getränken. Von typisch fränkischen Schmankerln bis hin zu moderner Küche ist für jeden Geschmack und Geldbeutel etwas dabei. Ein kulinarisches Highlight: Knuspriges Spanferkel mit Kloß, Sauce und Kraut. Passend zu den WM-Spielen gibt es außerdem zum Public Viewing russische Ofenkartoffeln. Der PLAYMOBIL-Biergarten ist der ideale Treffpunkt für einen entspannten Abend mit der Familie und Freunden im Anschluss an einen Besuch im PLAYMOBIL-FunPark, oder um nach einem langen Arbeitstag in den Feierabend zu starten. Tagsüber ist der Zugang zum Biergarten und zum AktivPark im FunPark-Eintritt enthalten. Ab 18 Uhr können die Gäste den Biergarten kostenlos über den Eingang des Minigolfplatzes oder den Zugang im Parkhaus 2 besuchen. Nach Parkschluss kann man im Biergarten noch bis 21 Uhr entspannen (in den bayerischen Sommerferien bis 22 Uhr).