AOK gibt Tipps zum Schulbeginn



Endlich zur Schule! Viele Abc-Schützen sind mächtig stolz auf Schulranzen, Schultüte und Co. – immerhin sind das sichtbare Zeichen, dass sie „schon groß“ sind. Die AOK in Nürnberg gibt Tipps, die dazu beitragen, dass Kinder gesund durch den Schulalltag kommen.Ob selbstgebastelt oder gekauft: „Zum Schulanfang gehört eine Schultüte unbedingt dazu, denn für viele Kinder ist sie ein Höhepunkt ihres ersten Schultags“, so Christina Herzog, Ernährungsfachkraft bei der AOK in Nürnberg. Ein paar der Lieblingssüßigkeiten dürfen schon hinein in die Schultüte. Wer die Zeit hat, kann kleine Naschereien, wie zum Beispiel Müsliriegel, ganz leicht selbst machen. So lässt sich der Zuckergehalt genau bestimmen. Auch über kleine Spielsachen und Nützliches für den Schulanfang, wie Stifte, Bastelmaterial oder Brotboxen, freuen sich die Kleinen.

Mehr bewegen, besser lernen

Mit der Einschulung verändert sich für die Kinder der ganze Tagesablauf. Längere Zeit still zu sitzen ist für viele Abc-Schützen erstmal ungewohnt. „Wenn Kinder viel laufen, toben oder Sport treiben, sind sie insgesamt ausgeglichener und können sich besser konzentrieren“, so Christina Herzog. Als Kontrastprogramm zum Schulunterricht sollte deshalb am Nachmittag der kindliche Bewegungsdrang zu seinem Recht kommen. Denn: Freizeit mit viel körperlicher Aktivität hilft nach einem langen Schultag, Spannungen und Aggressionen abzubauen, die durch große Beanspruchung entstanden sein können. Das optimale Bewegungsprogramm besteht laut Christina Herzog aus Alltagsbewegung, wie zur Schule zu gehen oder viel mit dem Rad zu fahren, Toben, Fangen und Verstecken auf dem Spielplatz oder Sportarten wie Schwimmen und Ballspiele.Internet-Tipp: Weitere Informationen zum Thema Kindergesundheit und Schule gibt es unter www.aok.de/bayern/schulkind.