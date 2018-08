Malteser unterstützen Angehörige mit Ferienangeboten

Damit reagieren sie auf die zahlreichen Anfragen von pflegenden Angehörigen nach spezieller Unterstützung in den Sommerferien. „Wir bringen auf Wunsch täglich eine warme Mahlzeit in die Wohnung - auch für wenige Wochen oder nur an den Wochenenden“, erklärt Nicolas Agoston. Ganz unkompliziert und ohne jede Vertragsbindung können Interessierte den Menüservice für kurze Zeit einmal testen: Während einer Probewoche erhält man fünf Gerichte und zahlt nur drei!In Nürnberg stehen folgende Kostformen zur Auswahl: Vollkost, leichte Vollkost, diabetikergeeignete Menüs mit Broteinheiten-Angabe sowie Portionen für den kleinen Hunger. Der Menüservice ist aber mehr als eine technische Versorgungsleistung. „Wir Malteser hören zu, ermuntern oder sind beim Gang zum Esszimmertisch behilflich“, so Agoston.Auch ein Hausnotrufgerät kann für die Dauer des Urlaubs angeschlossen werden. „Damit ist die Sicherheit der Angehörigen zu Hause gewährleistet und sichergestellt, dass im Notfall sofort und kompetent geholfen wird“, sagt Nicolas Agoston. Das Prinzip des Malteser Hausnotrufes ist einfach: Ein Knopfdruck auf einen kleinen Sender, der zum Beispiel um das Handgelenk getragen wird, und man hat Sprechkontakt zur Hausnotrufzentrale. Die ist rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr besetzt. Speziell ausgebildete Mitarbeiter organisieren umgehend die nötige Hilfe. Da der Hausnotruf ein anerkanntes Pflegemittel ist, können die Kosten von der Pflegekasse übernommen werden. Die Malteser beraten und sind beim Antragstellen behilflich.Detaillierte Auskünfte zu den Ferienangeboten des Malteser Hilfsdienstes – auch für Kurzentschlossene – gibt das Malteser Kundenbüro Nürnberg: Telefon 09 11 / 96 89 190. Weitere Informationen finden alle interessierten Senioren und ihre Angehörigen auch im Internet: unter www.malteser-nuernberg.de.