Mit der Mittelfrankenbahn zum Bahnsommer im Nürnberger Land

Das Nürnberger Land bietet eine Fülle naturnaher Freizeitmöglichkeiten - ganz gleich, ob Radeln, Kanufahren, Klettern, Bogenschießen oder Wandern. Eine bunte Kombination aus all dem bietet der „Bahnsommer Nürnberger Land“:

Unter diesem Motto sind zwanzig nicht ganz alltägliche Ausflugspakete entstanden, die für die Sommermonate online beim Nürnberger Land Tourismus buchbar sind. Die Anreise mit dem VGN bzw. DB Regio Bayern ist dabei immer inklusive.Es gibt sowohl spezielle Angebote für Familien als auch für Individualreisende, die Spaß an Natur und Bewegung haben. Abwechslungsreiche Tagestouren laden beispielsweise zur Lama-Expedition auf die Houbirg oder zu einer Hutangerrallye auf dem Hirtenweg ein.Wer will kann beim Jodelwandern rund um den Wengleinpark bei Eschenbach sein (wohlgemerkt: fränkisches) Jodeldiplom ablegen oder an einer Frankenalb Rennradtour nach Neuhaus a. d. Pegnitz teilnehmen und in einer der Kommun-Brauereien ein leckeres Zoigl- Bier genießen.Neben den Tagesangeboten laden verschiedene Wochenend-Pakete zu naturnahen Erlebnissen ein: So findet in Kooperation mit Mühlenkraft am ersten Septemberwochenende eine geführte Kanu- und Wandertour im Pegnitztal statt. Am ersten Tag erkunden die Teilnehmer das wildromantische Pegnitztal im Kanu. Am Sonntag geht es dann mit einer geführten Wanderung auf dem Fränkischen Gebirgsweg von Kleedorf über die Burg Hohenstein bis ins Sittenbachtal weiter. Das schön gelegene Landidyllhotel „Zum Alten Schloss“ in Kleedorf bietet Station für die Übernachtung. Ein leckeres Vier-Gänge Menü und das Vitalfrühstück am Sonntag sind ebenfalls im Pauschalpreis für 89 Euro pro Person für das Wochenende inklusive.Alle weiteren Infos und Buchungsmöglichkeiten finden Sie unter bahnsommer.nuernberger-land.de