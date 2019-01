Neuer Geschäftsführer bei Lebkuchen Schmidt

NÜRNBERG - Nach einem erfolgreichen Jahr als Geschäftsführer der Gottfried Wicklein GmbH & Co. KG und Prokurist der Lebkuchen-Schmidt GmbH & Co. KG wird Dr. Jürgen Brandstetter ab dem1. Februar auch Geschäftsführer des 1927 gegründeten größten Lebkuchen- Direktversenders der Welt.

Damit hat das Nürnberger Traditionsunternehmen künftig eine Doppelspitze: Der 48-Jährige wird das Haus zusammen mit Gerd Schmelzer (67) leiten, der seit dem Tod von Gesellschafterin Henriette Schmidt- Burkhardt im Jahr 2014 Lebkuchen-Schmidt vorsteht. „Diese Entscheidung erfolgt ganz im Sinne der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Führungsstruktur. Wir stellen dadurch unser gesamtes Unternehmen noch zukunftsfähiger auf“, erklärt Schmelzer, der dem Haus weiterhin als Geschäftsführer erhalten bleibt. Dr. Brandstetter soll nicht nur das Markenprofil von Lebkuchen-Schmidt weiter schärfen, sondern auch neue, ganzjährig erhältliche Produkte entwickeln, die das vorwiegend auf das Weihnachtsgeschäft ausgerichtete Sortiment ideal ergänzen.„Ich freue mich sehr auf die zusätzliche, spannende Aufgabe“, sagt dazu Jürgen Brandstetter. „Lebkuchen-Schmidt hat eine einzigartige Historie, die wir nun gemeinsam fortschreiben wollen.“ Mit der Verpflichtung von Sternekoch Alexander Herrmann als Markenbotschafter und der Einführung einer eigenen Alexander-Herrmann-Produktlinie erfolge bereits in diesem Jahr ein erster Schritt zur Verbreiterung der geschäftlichen Aktivitäten.Lebkuchen-Schmidt beschäftigt am Standort in Nürnberg mehr als 800 Mitarbeiter, knapp 300 davon das gesamte Jahr. Neben dem weltweiten Versand vertreibt Schmidt seine Erzeugnisse in fünf ständig geöffneten und von Oktober bis Dezember in rund 150 weiteren Saison-Filialen in ganz Deutschland.