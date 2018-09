Rätsel Imperium Escape Empire neu in Nürnberg eröffnet

, mitten in der Nürnberger Innenstadt (Färberstr. 20) ein neues Rätsel Imperium eröffnet. Wichtig war den beiden Gründern dabei, keine Rätsel von der Stange abzuliefern, sondern in liebevoller Detailarbeit gestaltete Räume und abwechslungsreiche Rätsel zu bieten und den Abenteurer schon am Eingang in die Atmosphäre der verschiedenen Spielwelten hineinzuziehen. Egal ob Neulinge einfach mal reinschnuppern möchten oder erfahrene Gamer den besonderen Kick bei einem der momentan innovativsten Escape Konzepte suchen und in eine futuristische Space Odyssee eintauchen wollen,ist für alle Spielbegeisterten ab 14 Jahren (Space Escape erst ab 16 Jahren) eine einmalige Erfahrung und kann ab sofort über die Webseite escapeempire.de gebucht werden.ist außerdem ein ideales Erlebnis auch für Firmen und andere Kleingruppen, die neben Spaß auch Teambuilding und Zusammenhalt trainieren möchten. Natürlich ist der Unterhaltungsfaktor auch bei Junggesellenabschieden, Geburtstagen oder Familienausflügen garantiert, die das Team gerne ausrichtet.Getreu dem Motto „Lasset die Spiele beginnen“ gibt es für die ersten 200 Gäste zusätzlich Cocktailgutscheine für die kulinarischen Nachbarn vom Sausalitos, bei denen man das Erlebte dann gerne nochmal Revue passieren und den hoffentlich geschafften Teamsieg feiern kann.