Zu den wichtigsten Vorsätzen fürs neue Jahr zählt Umfragen zufolge nach den Spitzenreitern „gesünder leben“ und „mehr Zeit für Reisen und Familie“ direkt das Thema „Sparen, Altersvorsorge und Finanzplanung". Um letzteres optimal umzusetzen, rät Thomas Kern, Finanzexperte bei der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) zu einem umfassenden Finanzcheck.

Denn: Nur wer seine Finanzen an neue Rahmenbedingungen anpasst, kann das Beste für sich herausholen und somit auch mehr ansparen.

Regionaldirektion für Deutsche Vermögensberatung



Mit Thomas Kern haben Sie einen Coach für alle Finanzfragen an Ihrer Seite. Ganz gleich, wie viel Sie verdienen: Sie profitieren von einem ganzheitlichen Konzept für Ihre Finanzen -ob Unternehmer oder Privatperson.Besonders die Nettolohnoptimierung ist eine attraktive Maßnahme zum Geldsparen.Und als Arbeitergeber können Sie Ihre Mitarbeiter mit dieser Methode langfristig motivieren. So verbessern Sie die Attraktivität Ihres Unternehmens, können qualifizierte Mitarbeiter gewinnen und sie langfristig an das Unternehmen binden. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin und erfahren Sie, wie auch Sie davon profitieren.Leistungsorientiert, menschlich, stark – für diese Werte steht Thomas Kern.

Ligusterstr. 2390530 WendelsteinTelefon 09122 8778670Fax 09122 8778671E-Mail Thomas.Kern@dvag.de