Volkswagen Zentrum Nbg.-Marienberg: Meisterleistung!

Autohaus der Feser-Graf Gruppe wieder unter Deutschlands Besten

Am vergangenen Donnerstag wurde im Rahmen einer Feier für das gesamte Team des Volkswagen Zentrums Nürnberg-Marienberg die Auszeichnung „Forum der Besten“ durch Volkswagen Bezirksmanager Frank Günther übergeben. Diesen Preis erhalten die 50 besten deutschen VW-Autohäuser für ihre große unternehmerische Gesamtleistung im vorangegangenen Jahr.

Auf der Einladung zur Feier hatte es Volkswagen Zentrum Nürnberg-Marienberg Geschäftsführer Markus Rehm bereits auf den Punkt gebracht: "Diese Auszeichnung kommt nicht von ungefähr. Sie kommt von Euch!" Dies war auch sein Tenor bei der Ansprache an seine Mannschaft. "Man kann all diese Kriterien nur erfüllen, wenn wirklich jeder einzelne Mitarbeiter immer sein Bestes gibt und top motiviert ist. Es zählen absolut alle Arbeitsschritte innerhalb eines Volkswagen-Hauses zur Bewertung durch den Konzern. Ich freue mich sehr, denn meine 130 Mitarbeiter haben Hervorragendes geleistet." Die ausgezeichneten Partner haben insbesondere in den Bereichen Marktleistung und Kundenzufriedenheit in Verkauf und Service eine Spitzenleistung abgeliefert.Volkswagen hatte bereits vor kurzem auf einer Gala in Wien seine 50 besten Vertragspartner für das Geschäftsjahr 2017 bekannt gegeben. "Unsere Handelspartner sind das direkte Bindeglied zu den Kunden und tragen mit ihrem Engagement und ihrer Leidenschaft entscheidend dazu bei, sie heute und in Zukunft für die Marke Volkswagen und ihre Produkte zu begeistern", sagte Thomas Zahn, Leiter Vertrieb und Marketing, anlässlich der jährlichen Veranstaltung "Forum der Besten" in Wien.Aus Nürnberg erhielt das Volkswagen Zentrum Nürnberg-Marienberg (Marienbergstr. 90) diese Würdigung bereits zum 2. Mal in Folge. So war auch Frank Günther (Volkswagen Bezirksmanager) richtig euphorisch bei der Übergabe der Urkunde am vergangenen Donnerstag. "So einen Titel zu holen ist eine Herausforderung - ihn im Folgejahr zu wiederholen ist eine Meisterleistung!", so Günther.