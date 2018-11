Willkommen in der Championsleague: BMW 8er setzt im oberen Sportwagen-Segment zum Überholen an

(ampnet/mue) - Die Wortwahl ist blumig, das Versprechen groß: BMW will in den oberen Segmenten der Sportwagen zum Überholen ansetzen. Dieser Tage betritt ein neues Sportcoupé aus München die Bühne – es jedoch als Nachfolger des verblichenen 6er zu betrachten, erscheint indes nicht angemessen. Christian Groeber, Leiter des Produktmanagements Luxusklasse bei BMW, setzt dann auch verbal zum Überholen an: „Mit dem 6er waren wir Bundesliga, der 8er ist klar Championsleague“.

Der 8er ist die Wucht auf Rädern: War der BMW 6er Coupé noch ein mit eher feinem Pinselstrich gemaltes Bauhaus-Automobil, so scheut sich der 8er nicht, mit Ellbogeneinsatz in die Luxusklasse vorzudringen. Stämmig und selbstbewusst fährt der Zweitürer vor; niedrige Niere, flache Haube und eine ins Heck fließende Dachlinie geben der Fuhre Schwung. Die Flanken ziehen sich hinter den massigen vorderen Radhäusern dezent zurück, geben dem Coupé eine fast filigrane Taille und betonen so den langen Überhang des Hecks, der zusätzlich optisch anschiebt. Seitlich betrachtet mutet der 8er länger als die gemessenen 4,85 Meter an. Räder, natürlich aus Leichtmetall, gefallen sich in bis zu 20 Zoll großen Formaten.Schlanke 3,7 Sekunden genügen dem M850i, um von Null auf 100 km/h zu sprinten. Der V8 brüllt und tobt bei dieser Übung als gebe es kein morgen, die zweiflutige Abgasanlage entlässt das Lied der Leistung ungefiltert nach draußen und untermalt jeden Gasstoß mit eindrucksvollem Stentor-Klang. Besonders brachial äußert sich der M850i im Sportmodus der drei Fahrprogramme, in der Komfort- oder der Eco-Plus-Einstellung, wenn es eher um die entspannte Art der Fortbewegung oder das Treibstoffknausern geht, gibt er sich akustisch zivilisierter. 530 PS (390 kW) generiert der Motor aus 4,4 Litern Hubraum, direkteinspritzend und turbogeladen bringt er es auf 750 Newtonmeter Drehmomentspitze bei bereits 1.800 Umdrehungen in der Minute. Die Muskeln bleiben bis 4.600 U/min gespannt, so ist in nahezu allen Fahrsituationen mehr als ausreichende Durchzugskraft vorhanden. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 250 km/h begrenzt, eine Entfesselung wie bei den richtigen M-Modellen bietet BMW für den M850i jedoch nicht an. Wer es noch schneller haben will, muss sich bis zum Erscheinen des M8 gedulden, der im kommenden Jahr die Bühne betreten soll und dann auf Wunsch 270 km/h als Spitze schafft.Nicht nur der noch stärkere M8 macht das Coupé zur Baureihe, auch eine Diesel-Version findet sich im Programm. Der drei Liter große Reihensechszylinder leistet 320 PS (235 kW) und stemmt 680 Nm Drehmomentmaximum zwischen 1.750 und 2.250 U/min auf die auch hier vier angetriebenen Räder. Wie beim Benziner überträgt eine achtstufige Automatik die Kräfte, sie wechselt die Übersetzung ebenso sanft wie stets zum rechten Zeitpunkt. Und Freunde der frischen Luft werden im kommenden Jahr ebenfalls bedient: Dann gesellt sich ein Cabrio mit Stoffverdeck, wahlweise ebenfalls mit Dieselmotor oder V8, zum Angebot.Länge x Breite x Höhe (m): 4,85 x 1,90 x 1,35Radstand (m): 2,82Motor: V8-Benziner, 4.395 ccm, Turbo, DirekteinspritzungLeistung: 390 kW / 530 PS bei 5.500 U/minMax. Drehmoment: 750 Nm von 1.800 bis 4.600 U/minHöchstgeschwindigkeit: 250 km/hNull auf 100 km/h: 3,7 Sek.WLTP-Durchschnittsverbrauch: 9,8 LiterEffizienzklasse: ECO2-Emissionen: 224 g/km (Euro 6d-Temp)Leergewicht / Zuladung: min. 1.890 kg / max. 505 kgKofferraumvolumen: 420 LiterWendekreis: 11,9 mBereifung v/h: 245/35 R20 / 275/30 R20Luftwiderstandsbeiwert: 0,32Wartungsintervalle: 30.000 km / 12 Monate