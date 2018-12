Albrecht Dürer Airport knackt den Passagierzahlen-Rekord!

NÜRNBERG (pm/nf) - Noch nie verzeichnete der Albrecht Dürer Airport Nürnberg in seiner Geschichte so viele Fluggäste: Mit 4,28 Millionen ankommenden und abfliegenden Passagieren wurde am 11. Dezember 2018 der frühere Höchstwert (4,27 Millionen) übertroffen. Damit knackt der Airport Nürnberg das bisherige Allzeithoch aus 2008 bereits vor Jahresende.

Im Gegensatz zum früheren Rekordjahr, als ein Teil der Passagiere den Flughafen als Umsteiger nutzte, handelt es sich jetzt um Lokalpassagiere, die in Nürnberg abreisen oder ankommen.Grund für den Zuwachs sind vor allem Urlauber, die Nürnberg immer häufiger als Abflughafen für ihre Reise wählen oder die Metropolregion als Ziel entdecken. In rund 70 Nonstop-Destinationen ging es dieses Jahr für Städtetrips oder Strandurlaube. Am beliebtesten waren Antalya, Mallorca und Hurghada. Nun folgt die reisestarke Weihnachtszeit, in der noch weitere Fluggäste am Airport begrüßt werden.