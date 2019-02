Alexander Herrmann & Martin Rößler servieren uns den Schäufelekrapfen!

NÜRNBERG (mask) - Wenn sich Starkoch und Spitzenkonditor zusammentun: In einer Livesendung stellte Charivari 98.6 jetzt in Nürnberg den 1. Schäufelekrapfen vor!

Die irre Idee entstand während eines „Gute Laune Morgens“ bei Charivari: Als Moderator Markus Balek über einen oberbayerischen Leberkäskrapfen berichtete, kam die Frage auf, ob's sowas auch auf Fränkisch gibt. Es meldete sich der Nürnberger Top-Konditormeister Martin Rößler (Café Beer) im Studio mit der Idee des Schäufelekrapfens – und dass er noch einen Koch benötige. Nun rief Sternekoch Alexander Herrmann (,,Palazzzo", ,,Imperial") bei Balek und seinen Kolleginnen Ann-Katrin Glaßl und Svenja Vacca im Sender an. Ergebnis: der Charivari-Schäufelekrapfen ist ab 3. März eine Woche in Herrmanns Restaurant ,,Fränk'ness" erhältlich. Schmeckt? ,,Üppig. Herzhaft und trotzdem süßlich. Frühstück und Mittagessen in einem", so erste Stimmen...