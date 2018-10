Auf geht's! Ausbildungsstart bei BMW

Nürnberg : BMW |

NÜRNBERG (mask) - Heuer beginnen in fünf Berufsfeldern 16 junge Menschen ihre Ausbildung in der BMW Niederlassung Nürnberg. Damit beschäftigt die Niederlassung insgesamt 57 Azubis. Sowohl im kaufmännischen als auch im gewerblichen Bereich bietet die Niederlassung Ausbildungen an.



Die Lehrlinge starten in den Berufen Automobilkaufmann/-frau, Einzelhandelskaufmann/-frau, Mechatroniker/-in (Pkw, Motorrad), Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/-in. In der Einführungswoche standen vorbereitende Workshops zu Gesundheit, Arbeitssicherheit und Kundenorientierung auf dem Programm. BMW-Niederlassungsleiter Thomas Fischer: „Ich freue mich, auch in diesem Jahr unsere 16 neuen Auszubildenden zu begrüßen. Wir fördern unseren Nachwuchs und bieten mit unserer Ausbildung eine exzellente Ausgangsbasis für einen erfolgreichen beruflichen Werdegang.“