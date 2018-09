BMW feilt an Details

(ampnet/mue) - BMW erweitert das Modellangebot für den X1 und den X2 zum November um einen Vier-Zylinder-Dieselmotor.

Das 2,0-Liter-Aggregat (20d) mobilisiert 190 PS (140 kW) und kommt je nach Fahrzeug auf Normverbräuche zwischen 4,4 und 4,7 Liter. Das Ganze ist an eine Acht-Gang-Steptronic gekoppelt und beschleunigt den X1 und den X2 in 7,9 Sekunden von Null auf 100 km/h. Zudem werden die Ausstattungslinien des 1er um die Edition M Sport Shadow (Foto) und des X2 um den Advantage Plus erweitert.