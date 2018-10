BMW X5: bayerischer Gentleman mit inneren Werten

(ampnet/mue) - Woran erkennt man den echten bayerischen Gentleman? Am zurückhaltenden Auftritt und an den inneren Werten, die immer mehr spürbar werden, je länger man sich mit ihm befasst. Zurückhaltung und innere Werte – so erlebt wahrscheinlich jeder den neuen BMW X5 als jüngsten Spross einer langen Reihe von Ahnen.



Dass ein SUV oder – wie es bei BMW im Marketingsprech genannt wird – ein SAV (Sports Activity Vehicle) sich im Gelände zu bewegen weiß, setzt heute jedermann voraus. Doch der X5 kann im Gelände so viel mehr, dass manches Geländefahrzeug das Nachsehen hätte. Der X5 kann sich auch dann noch selbst befreien, wenn er auf einem Stein aufliegt. Dann hebt die Luftfeder ihn noch einmal um 30 Millimeter an – und das sollte reichen. Dieser Extra-Hub ist nur eine der Eigenschaften innerhalb der Geländepakets, das den X5 auf Abwegen besonders gut aussehen lässt.Zum Verkaufsstart stehen in Europa verscheidene Reihensechszylinder-Motoren zur Auswahl, die jeweils mit einem optimierten Acht-Gang Steptronic Getriebe kombiniert werden und die Abgasnorm EU6d-Temp erfüllen. Im BMW X5 xDrive40i erzeugt der Reihensechszylinder-Ottomotor eine Höchstleistung von 340 PS (250 kW) und ein maximales Drehmoment von 450 Nm. Vier Turbolader sorgen im Sechszylinder-Diesel des BMW X5 M50d für eine Spitzenleistung von 400 PS (294 kW) und 760 Nm Drehmoment. Ein weiterer Reihensechszylinder-Diesel kommt im BMW X5 xDrive30d zum Einsatz: Er erzeugt eine Leistung von 265 PS (195 kW) und ein maximales Drehmoment von 620 Nm.Wer im X5 Platz genommen hat, kann nicht nur den erwartet guten Überblick genießen, sondern auch großzügige Platz- und Raumverhältnisse, außerdem das exklusive Ambiente. Zu den Neuerungen fürs Wohlbefinden an Bord gehören Multifunktionssitze, kühl- und beheizbare Cupholder, das Panorama-Glasdach, das dynamische Konzept für die Innenraumbeleuchtung, das Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System mit 1.500 Watt, das Fond-Entertainment Professional mit 10,2 Zoll großen Touch-Displays und Glas-Applikationen für ausgewählte Bedienelemente, besonders auffällig am Wählhebel der Automatik. Wer eine dritte Sitzreihe mitbestellt hat, kann sieben Personen mitnehmen. Die Lehne der zweiten Reihe lässt sich im Verhältnis 40:20:40 umklappen, was das Gepäckraumvolumen von 650 auf bis zu 1.860 Liter erweitert. Anhänger dürfen bis zu 3,5 Tonnen schwer sein.Der X5 kann also nicht nur eine angenehme Atmosphäre verbreiten; er kann auch arbeiten, wobei er besonders seinem Fahrer mit gutem Design und feiner digitaler Bildschirmtechnik ein hochmodernes Cockpit anbietet. Das neue BMW Operating System 7.0 bringt eine klare Struktur sowie individualisierbare Anzeigen, die darauf ausgerichtet sind, dem Fahrer immer die passenden Informationen zur richtigen Zeit zu liefern.Länge x Breite x Höhe (m): 4,92 x 2,04 x 1,75Radstand (m): 2,98Motor: V6 Diesel, 2.993 ccmLeistung: 195 kW / 265 PS bei 4.000 U/minMax. Drehmoment: 620 Nm bei 2.000 - 2.500 U/minHöchstgeschwindigkeit: 230 km/hNull auf 100 km/h: 6,5 Sek.EU-Zyklus (Durchschnittsverbrauch): 6,8 – 6,0 l/100kmCO2-Emissionen: 179 – 158 g/km (Euro 6d-Temp)Luftwiderstandsbeiwert: 0,31Leergewicht / Zuladung: min. 2.110 kg / 770 kgKofferraumvolumen: 650 - 1.860 LiterRäder / Reifen: 8,5 J x 18 LM / 255/55 R 18 109W XLWendekreis: 12,6 mBöschungswinkel: 25,2 Grad (v.) / 22,3 Grad (h.)Rampenwinkel: 20,2 GradBodenfreiheit bei Leergewicht: 214 mmWattiefe: 500 mm