Club-Legende Andy Köpke feiert bei PALAZZO-Premiere mit Frankens VIPs

NÜRNBERG (mask) - „Willkommen, meine Damen und Herren! Hereinspaziert – und trauen Sie Ihren Augen nicht...“ Paukenschlag-Premiere fürs PALAZZO! Start der neuen Spielzeit im Spiegelpalast von Starkoch Alexander Herrmann an der Bayernstraße.

Auch in diesem Jahr zeichnet er für das Vier-Gang-Menü verantwortlich, ließ seinen VIP-Gästen mild gebeizten und geräucherten Winterkabeljau, Kürbissuppe mit Kräuterknödeln, Coq au Vin vom Maishähnchen und Zitronentarte mit weißem Zimteis und Baiser servieren. Das neue Showprogramm „Kuriositäten“ ist eine Hommage an die Blütezeit des Varietés. Der Gastgeber des Abends, der „Showman Extraordinaire“, entführte das Publikum in eine bunte Welt voller Magie, besonderer Talente und unglaublicher Wunder – es ist, als tauche man direkt in ein turbulentes Jahrmarkttreiben ein... Bis 10. März! Weitere Informationen gibt es im Internet.