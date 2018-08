Debüt für den Ford Ranger Raptor

(ampnet/mue) - Ford hat den Ranger Raptor – die leistungsstärkste Variante des meistverkauften Pick ups Europas – auf der Gamescom in Köln vorgestellt.

Der Schauplatz des Europa-Debüts kommt nicht von ungefähr: Das Fahrzeug wird Bestandteil des Videospiels „Forza Horizon 4“; in der Realität wird der Raptor voraussichtlich ab Mitte 2019 auf den Markt kommen. Angetrieben wird er von einer Bi-Turbo-Version des 2,0 Liter-Ecoblue-Dieselmotors, der in Verbindung mit einem Zehngang-Automatikgetriebe eine Leistung von 213 PS (157 kW) sowie ein maximales Drehmoment von 500 Newtonmetern entwickelt. Das verstärkte Chassis und die Federung wurden speziell für den Einsatz im Gelände entwickelt, ebenso wurde die gesamte Achskinematik für Offroadfahrten optimiert. Die 17 Zoll-All-Terrain-Reifen von BF Goodrich wurden ebenfalls speziell für den Ford Ranger Raptor entwickelt.Weitere spezielle Merkmale der Performance-Variante sind ein besonderer Unterfahrschutz, ein vom F 150 Raptor abgeleiteter Kühlergrill und ausgestellte Radläufe aus Verbundwerkstoff sowie speziell entwickelte Trittbretter, die verhindern, dass kleine Kiesel hochgeschleudert werden und die über Abflussrinnen für Wasser und Schlamm verfügen.Im Innenraum finden sich Sitze mit Dual-Festigkeitspolster mit Wildleder-Effekt-Materialien. Blaue Nähte und Leder-Akzente finden sich auf zahlreichen Elementen. Leichte Magnesium-Schaltwippen ermöglichen schnelle Schaltvorgänge, das Leder-Lenkrad ist mit einem mittig angebrachten Marker zur genauen Kontrolle der Radposition im Gelände ausgestattet.Der Ford Ranger Raptor verfügt je nach Beschaffenheit des Terrains über sechs Fahrmodi – von „Normal“ über „Schlamm / Sand“ bis hin zu „Bajaj“ für High-Speed-Offroad-Performance. Ebenfalls an Bord sind das Kommunikations- und Entertainmentsystem Sync 3, das mit Apple Carplay und Android Auto kompatibel ist, sowie das Ford-Pass-Modem für mobile Konnektivität.