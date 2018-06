Diese zwei Powerfrauen mischen Nürnbergs Modeszene mächtig auf!

In der Adlerstraße 2, gegenüber von Juwelier Wempe, richtet das ungleiche Damen-Duo gerade einen nagelneuen Fashion-Laden ein: ,,Abendrot & Fadengold". Am 5. Juli ist Eröffnung. Wer sind die Ladies? Marion Wörlein, Ex-Miss-München & Nürnberg. Die Edel-Dirndl-Designerin rüstet Frankens High Society mit ihren Kreationen aus. Und Alexandra Schacher: Als geschäftsführende Gesellschafterin Chefin von 1.200 Mitarbeitern (Arndt-Gruppe, Sicherheitsdienstleistungen). ,,Marion und ich haben einfach mal ,rumgesponnen'", verrät sie. ,,Wir haben überlegt, was Nürnberg fehlt. Marion macht nämlich nicht nur Dirndl sondern auch wunderschöne Abendmode!" Die wird's im Laden geben, neben (natürlich) edlen Dirndln, passenden Accessoires, abgestimmten Tüchern, Herren-Trachtenwesten, Ballerinas & Schuhen für Mädchen. Einen Schwerpunkt legen die Macherinnen auf Abendschuhe. ,,Alles mit Liebe gemacht und ausgesucht", so Alexandra Schacher. Lachend sagt sie: ,,Wir haben alle möglichen Stoffmessen abgeklappert!" Und sie verspricht: ,,So etwas wie dieses Konzept gab's noch nie."