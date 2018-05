Erlanger Bergkirchweih: 150 prominente Gäste haben im Tucher-Keller gefeiert

ERLANGEN (jrb) - Rund 150 Gäste kamen vergangene Woche zum nunmehr 12. Wirtschafts- und Medienstammtisch aus der Metropolregion auf den Berg.

Im Tucher-Keller begrüßten Tucher-Geschäftsführer Gunther Butz, SCHULTHEISS-Wohnbau-Vorstandsvorsitzender Martin Heyn, Johannes von Hebel, Vorstandsvorsitzender der Stadt- und Kreissparkassen Erlangen Höchstadt Herzogenaurach, Michael Pickel vom gleichnamigen Mercedes-Benz Autohaus Josef Pickel in Erlangen, und Funkhaus Geschäftsführer Alexander Koller die Gäste. Kellerwirt Fritz Striegel, Wirt vom Alten Brunnen in Marloffstein, und sein Team stillten mit belegten Laugenschmankerln den ersten Hunger; danach wurde den Gästen Fränkische Spargelcremesuppe mit Kalbstatar und geschmorte Maibockkeule mit Selleriecreme und Kartoffel-Pilz-Gemüse serviert. Panna cotta mit Rhabarber-Himbeer-Espuma und Crumbles versüßte den Abschluss – natürlich gab’s dazu die beliebten, frisch gezapften Tucher Biere. Der Stammtisch hat sich längst zu einer festen Einrichtung und einer lieb gewordenen Tradition etabliert. Die Gäste aus den Bereichen Wirtschaft, Medien, Politik, Sport und Kultur finden hier zu unterhaltsamen und spannenden Gesprächsrunden zueinander und freuen sich schon auf den nächsten Stammtisch am 28. August auf dem Nürnberger Herbstvolksfest.