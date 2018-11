Fellnasen in Rumänien brauchen Hilfe

Förderverein Tiernothilfe Siebenbürgen e.V. bittet um Spenden



REGION - Das Leid der Straßenhunde in Rumänien, gerade in der kalten Jahreszeit, ist groß. Jeden Tag sind sie auf der Hut und suchen etwas zu essen. Der Förderverein Tiernothilfe Siebenbürgen e.V. arbeitet mit dem rumänischen Tierschutzverein ASIPA, der in der Nähe der Stadt Cluj-Napoca (Klausenburg) seinen Sitz hat, zusammen. Jeden Tag finden die Tierschützer neue Fellnasen, die Hilfe brauchen. Sie sind oft verletzt, hungrig, krank und haben Angst.

Der Verein will einen Teil dazu beitragen, etwas zu verändern und unterstützt aktuell folgende Projekte: Aufbau des „Gnadenhofes Chiuza“ für kranke und alte Tiere, die dort ihren Lebensabend verbringen dürfen, ohne Hunger und Angst. Kastrationen freilaufender Tiere um Nachhaltigkeit zu erreichen und weiteres Leid zu verhindern, Wiederholung alle 6 Monate.Um all das zu stemmen, sind die Tierschützer auf finanzielle Unterstützung sowie Futter- und Sachspenden angewiesen.Das Spendenkonto des Fördervereins:Förderverein Tiernothilfe Siebenbürgen e. V. IBAN DE24 7635 0000 0060 0785 53 BIC BYLADEM1ERH Stadt- und Kreissparkasse Erlangenoder per PayPal an: spende@tiernothilfe-ev.de