Gentleman-Gastronom Adelo Kadir erobert jetzt die Getränkemärkte!

NÜRNBERG (mask) - Vor seinem In-Lokal ,,LaCultura“ in Nürnberg-Gebersdorf parken oft Bentley & Ferrari. Drinnen lassen sich prominente Gäste gern seine Trüffelpizza schmecken: Adelo Kadir (,,Mediterraner Gastronom des Jahres“) hat einen weiteren Grund zur Freude: Sein Drink ,,Cabrio“ geht gerade durch die Decke!

Das Getränk aus Weißweincuvée, verfeinert mit Melonen-Extrakt, mausert sich vom Geheimtipp zum In-Drink. ,,Cabrio" gibt's jetzt schon bei Edeka, Metro und Selgros! ,,Ein tolles Gefühl", so Kadir. ,,Entstanden durch Zufall: Eine Freundin, Playmate des Jahres, hatte Geburtstag. Ich habe ihr ein exklusives Getränk mit Wassermelonengeschmack gemischt, weil sie den so mag – und ,Cabrio' war geboren!" Mit Mitstreiter Reini Eckert hat Adelo den Drink jetzt im großen Stil in die Getränkemärkte gebracht. Er ist sicher: ,,Aperol Spritz war gestern. Cabrio ist der neue Trend-Aperitif!"